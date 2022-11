Linda, inedito a X Factor 2022/ Candidato sicuro alla finale?

Linda, X Factor 2022: curiosità per l’inedito

Sale la curiosità per l’inedito che Linda porterà sul palcoscenico di X Factor 2022. Le aspettative sono elevatissime e le energie si moltiplicano. Quel che è certo però, è che la sua voce quasi ultraterrena ci regalerà, ancora una volta, grandi emozioni. Con ogni brano infatti, Linda cerca sempre di arrivare dritta al punto, trasmettendo ogni sua emozione nel cuore di chi la ascolta. Proprio a tal proposito infatti, il mondo social è rapito dalla sua bravura e interpretazione. Durante la scorsa puntata il pubblico web ha inondato di commenti positivi tutte le pagine del programma e i profili social di Linda.

La ragazza ha tra i suoi punti forti un timbro decisamente importante e in grado di arrivare alle orecchie sia del pubblico che degli addetti ai lavori. In molti sono consapevoli che la ragazza avrà una carriera importante davanti, dovrà trovare la strada giusta per non sbagliare indirizzo e per riuscire a far decollare la sua voce davvero molto particolare.

Linda, maturità esplosiva a X Factor 2022

Sempre nel roster di Fedez vi è un’altra grande promessa: Linda. Diciannovenne, ma dalla grande maturità emotiva, nella puntata di X Factor 2022 andata in onda lo scorso 10 novembre, Linda porta a casa una performance davvero intensa. Sulle note della canzone Still Don’t Know My Name di Labirinth conquista pubblico e giudici. Tra questi ultimi, ad apparire visibilmente commosso è soprattutto Dargen D’Amico, da sempre estimatore del talento di Linda. Nelle scorse puntate, Linda viene redarguita da Rkomi per non essere abbastanza solare. Nonostante ciò, nella nuova performance non stravolge il suo personaggio e sembra un turbinio di emozioni. Con il suo timbro, così unico, sa tirare fuori il meglio della canzone, ma senza esagerazioni. La canzone, dal ritmo rischioso, regala infatti una esibizione di grande valore e con un’interpretazione davvero straordinaria. Il brano però, non è solo difficile a livello canoro, ma lo è ancora di più emotivamente.

Proprio questa canzone infatti, è simbolo della serie HBO, Euphoria, che Linda stessa porta tatuata sul braccio. Portando inoltre un genere molto lontano dalle sue corde e,forse, poco adatto a lei, le aspettative erano ben diverse. Linda però se la cava discretamente e passa di diritto al prossimo live. Soddisfatto della performance anche Rkomi che, pur non apprezzando il brano, si congratula lasciandole un giudizio più che positivo.











