Linda Mauri e George Ciupilan stanno insieme/ Primo San Valentino insieme, intanto ne La Caserma…

Linda Mauri ha lavorato sodo in queste settimane e in vista del finale de La Caserma in onda questa sera, siamo sicuri che non mancheranno le belle sorprese per lei. La biondina è arrivata tra mille pregiudizi e con una serie di fan del programma pronti a puntarle contro il dito per via della sua bellezza e la sua avvenenza, ma Linda Mauri non si è mai tirata indietro per niente. Ha usato le armi, ha fatto il suo percorso nei boschi, ha affrontato la sua prima scalata e anche la prova in piscina come se fosse un fiume con tutta l’attrezzatura al seguito, senza mai preoccuparsi di capelli, unghie e bellezza fisica, ed è per questo che, alla fine, il pubblico l’ha apprezzata e rivalutata. Tra quelli che si sono accorti di lei e che sono rimasti stregati dal suo modo di fare e della sua bellezza all’interno delle mura de La Caserma, c’è anche George Ciupilan che ha ammesso di essere pazzo di lei e di volerla vedere anche fuori, proprio come ha fatto notare a Lapresa che ha confidato: ‘si vede che hai perso la testa’.

Linda Mauri ha conquistato Ciupilan ma non la vetta ne La Caserma

I due in realtà sono molto complici e in questi giorni sono apparsi insieme non solo nei corridoi della Caserma (dove abbiamo assistito ad una serie di baci rubati con l’ex del Collegio pronto a confermare il loro flirt) ma anche sui social tanto che in molti si sono accorti che la coppia ha passato insieme anche il suo primo San Valentino. Ma cosa ne sarà di loro nella puntata finale del programma in onda questa sera? Il promo ha annunciato che non ci saranno vincitori e vinti e che i ragazzi combatteranno dalla parte comune ma con quale risultato? Per loro arriverà il congedo e presto dovranno salutare quelle quattro mura che li hanno ospitati non prima di essersi lanciati in una serata d’addio tra balli e canti, a quel punto succederà qualcosa tra i due? Lo scopriremo solo nella puntata di questa sera.



