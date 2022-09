Linda Riverditi, standing ovation con Coraline dei Maneskin a X Factor/ L’elogio di Damiano e Giorgia Soleri

X Factor 2022, Lidia Riverditi presenta una cover dei Maneskin su Coraline: le reazioni d’encomio

La serata di giovedì 15 settembre 2022 ha dato il via alla prima fase di X Factor 2022 – le Audition- con un debutto al cardiopalmo per il talent condotto da Francesca Michielin, complice la sorprendente esibizione da standing ovation di Lidia Riverditi, sulle note dei Maneskin. La candidata alle audizioni di X Factor 2022, all’età di 19 anni si é esibita sotto il giudizio dell’occhio pubblico e i giudici in commissione, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, sulle note di uno dei brani pop-rock più rappresentativi della Generazione Zeta, ovvero Coraline. La ballad può dirsi una delle canzoni più amate della discografia della band del momento non solo in Italia, ma di risonanza internazionale, alla luce degli importanti riconoscimenti raggiunti dai Maneskin negli ultimi anni, dalla vittoria a Sanremo 2021 e il trionfo all’Eurovision Song Contest 2021 con Zitti e buoni, fino al Best Alternative Video ottenuto ai recenti MTV Video Music Awards americani. Ad accompagnare la 19enne in questo suo trampolino di lancio nell’industria musicale, in tv, é la madre della giovane, che spia visibilmente emozionata la performance dell’aspirante cantante, mentre é al fianco della timoniera di X Factor 2022.

L’esibizione a piano e voce é una salita fatta di emozioni altalenanti, tra dolore e forza. “Coraline, dimmi le tue verità”, canta i Maneskin, Linda Riverditi, sulle note della canzone ispirata a Giorgia Soleri, influencer, modella, attivista, compagna e musa di Damiano David (leader della celebre band italiana dal sound International), la quale su Twitter elogia la 19enne: “Grazie Linda, brividi ovunque”.

Lidia Riverditi conquista i giudici di X Factor 2022, Fedez commosso

La candidata é quindi promossa? I giudici appaiono visibilmente commossi e gli spettatori in studio regalano a Lidia Riverditi una standing ovation, a fine esibizione. L’emozione regalata da Lidia Riverditi é palpabile, tanto che i 4 giudici premiano la giovane con 4 “sí” all’ammissione alla nuova fase di X Factor 2022.

“Sei un bellissimo vulcano, mi hai emozionato”, dichiara Rkomi mentre Ambra si asciuga le lacrime. “Sono curioso di sentire e di sapere tutte le cose che tieni per te”.

“Così si fa. Si prende il materiale scritto da altri esseri umani e te lo fai passare addosso, sul tuo vissuto, e lo fai diventare una canzone all’altezza dell’originale ma un’altra canzone”, commenta Dargen D’Amico entusiasta della performance. “Credo che tu abbia mostrato la differenza tra incoscienza e la consapevolezza artistica – é l’intervento commosso di Fedez-. Prendere un brano della band con il frontman più forte del momento e farlo proprio, vuol dire che non solo sei brava, ma c’è anche una maturità artistica”.

Nel frattempo, con un coinvolgente cinguettio su Twitter, anche Damiano David ha rivolto i suoi elogi a Linda Riverditi dopo l’esibizione a X Factor 2022: “Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio”.

Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio. https://t.co/NbTsfgafbg — Damiano David (@daviddamiano99) September 16, 2022













