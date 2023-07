Lindsay Lohan ha partorito: è nato il piccolo Luai/ Primo figlio per l’attrice e il marito Bader Shammas

Lindasy Lohan è diventata mamma per la prima volta

Dolce annuncio per Linday Lohan che, dopo alcune storie finite male, ha trovato la propria serenità accanto al marito, il finanziere Bader Shammas. I due si sono sposati il 2 luglio dello scorso anno, giorno del 36esimo compleanno dell’attrice che, a 37 anni, ha realizzato il sogno di diventare mamma. L’attrice, infatti, ha partorito e ha messo al mondo il piccolo Luai. La notizia è stata confermata da un portavoce dell’attrice al magazine statunitense People.

Stando a quanto rivelato dal portavoce della Lohan, l’attrice ha partorito a Dubai, città in cui la coppia si è incontrata per la prima volta nel 2018 e città in cui ha scelto di risiedere. La notizia del parto dell’attrice ha così rapidamente fatto il giro del mondo.

Lindsay Lohan mamma: il significato del nome del piccolo Luai

Per il proprio bambino, Lindsay Lohan ha scelto il nome Luai, un nome particolare che, come ha svelato il portavoce dell’attrice a People, ha un significato ben preciso. Luai in arabo significa “scudo” o “protettore”. Un nome dal significato importante quello scelto dalla coppia per il primogenito che rappresenta il coronamento di un amore che sta regalando un momento di grande serenità e felicità all’attrice dal punto di vista personale.

Per quanto riguarda la vita professionale, dopo essere stata per anni la protagonista indiscussa di tanti film, l’attrice ha scelto di prendersi una pausa e godersi totalmente la maternità. I fan, tuttavia, sperano di vederla presto in nuovi film.

