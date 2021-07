Lino Banfi, 85 anni/ “Il successo con Oronzo Canà senza mai giocare a calcio”

Lino Banfi compirà 85 anni il prossimo 11 luglio, anche se l’attore pugliese in realtà è nato il 9 luglio 1936: “A quei tempi, dalle mie parti, si usava registrare la nascita dei bambini due o tre giorni dopo, “così vivrà due giorni di più”, dicevano”, ha rivelato Banfi a Tv Sorrisi e Canzoni. Lo scorso 3 luglio l’attore ha anche celebrato il matrimonio della nipote Virginia con Gianluca, indossando per un’ora la fascia di sindaco di Bolognano. In questo periodo di Euro2020, in tanti si sono ricordati del suo Oronzo Canà, il protagonista del celebre film “L’allenatore nel pallone”. Anche Ciro Immobile, per festeggiare un gol dell’Italia, ha citato Canà: “Ho tanti bei ricordi legati ai quel film. Mi hanno fatto diventare “di culto” anche nel mondo del calcio”.

Lino Banfi ha interpretato Oronzo Canà nel film “L’allenatore nel pallone” del 1984 e nel seguito “L’allenatore nel pallone 2” del 2008. Sempre circondato da grandi nomi del calcio: Gigi Buffon, Carlo Ancelotti, Ciccio Graziani e Francesco Totti. E pensare che Lino Banfi nella sua vita non ha mai giocato a calcio: “Qualche volta ho fatto il presidente della Nazionale Attori. Entravo in campo col numero 100 e il punto di domanda sulla maglia, finché l’arbitro non mi cacciava. Era un trucco per far tirare il fiato a Troisi, Nuti, Verdone e compagnia”. Lo scorso dicembre Lino Banfi ha incontrato Papa Francesco: un momento indimenticabile per l’attore, che però non è riuscito a fare una foto ricordo con il pontefice, non sapendo fare i selfie!

