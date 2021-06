Lino Banfi: “Mia nipote si sposa, celebrerò il rito civile”/ “Con mia moglie Lucia..”

Lino Banfi, oltre a svelare il significato di “porca puttena”, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ha parlato anche della sua famiglia e della lunga storia d’amore con la moglie Lucia. Quella tra l’attore e la moglie Lucia è una lunga e bellissima storia d’amore iniziata quando entrambi erano giovanissimi. Insieme, hanno affrontato i momenti difficili, ma anche i successi che, nel corso della carriera, ha raccolto. Oggi, prossimo a festeggiare 85 anni che compirà il prossimo 9 luglio, rifarebbe tutto quello che ha fatto. “Rifarei tutto quello che ho fatto. Soprattutto i sacrifici che ho fatto nella mia famiglia. Le pene e le forche caudine che ho imposto a mia moglie, che da ragazza aveva il benessere, un negozio, e per venire a seguire me che volevo fare l’artista a Roma senza una lira, a dormire in subaffitto, a prendere i soldi dai cravattari, a pagarli dopo tre o quattro anni con il cento per cento di interesse”, racconta.

Lino Banfi è felice della vita che è riuscito a costruire. con la sua famiglia, oggi, si gode la felicità raggiunta con anni di lavoro e, il prossimo 3 luglio, sarà un giorno speciale per tutta la famiglia. “Adesso si sposa mia nipote, il 3 luglio. Quindi potrei diventare anche bisnonno. E addirittura il matrimonio, in forma civile, lo celebrerò io”, ha raccontato Lino Banfi. “Oggi vedere davanti la felicità che ci stiamo godendo mi ripaga di tutto. Faremo sessant’anni di matrimonio a marzo, più abbiamo altri dieci anni di fidanzamento. Vedo la felicità dei miei figli”, conclude Banfi che si gode anche l’affetto smisurato del pubblico che, da anni, lo ama come artista e come persona.

