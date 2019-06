Lino Banfi, coming out in diretta/ “Quando toccavo le attrici, chiedevo…”

Lino Banfi è stato ospite della seconda puntata di “Io e Te”, la nuova trasmissione del pomeriggio di Raiuno condotto da Pierluigi Diaco e che ieri ha avuto come protagonista Iva Zanicchi che ha commesso una gaffe durante l’intervista. Nella terza parte del programma, nella puntata del 18 giugno, invece, Diaco ha incontrato Lino Banfi a cui è legato da una solida amicizia e a cui ha rivolto i complimenti per l’atteggiamento regale con cui si rapporta ai fans. Dopo aver ripercorso gli inizi difficili della carriera durante i quali non aveva neanche una casa in cui dormiva svelando di non essersi mai arreso perchè dentro di sè sapeva che, prima o poi, avrebbe conquistato il successo anche se non avrebbe mai immaginato di poter essere amato da tre generazioni, Lino Banfi ha fatto anche coming out in diretta.

LINO BANFI: “QUANDO TOCCAVO LE DONNE CHIEDEVO SCUSA”

Sposato da anni con la stessa donna, Lino Banfi, nonostante abbia lavorato con tantissime donne, non è mai caduto in tentazione. A Pierluigi Diaco, l’attore ha raccontato di aver sempre avuto un rapporto di totale rispetto con le colleghe che lo hanno sempre apprezzato. “Voglio fare una confessione, un coming out: quando toccato, stringevo e abbracciavo le attrici io chiedevo sempre scusa […] Ero innocente, sì, ma c’era anche intelligenza” – ha spiegato Banfi che, poi, ricordando il prossimo compleanno (compirà 83 anni il prossimo 9 luglio) ha detto – “Mi servono ancora dieci anni, non chiedo di più. Ho già parlato a chi di dovere, fatelo anche voi”.

