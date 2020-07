Lino Banfi, compleanno in tv con Anna Falchi/ “84 e sto”, auguri della figlia Rosanna

Lino Banfi compie gli anni. L’iconico volto della commedia italiana e, se vogliamo, della fiction Rai dei buoni sentimenti, è pronto a festeggiare i suoi 84 anni tornando in tv ospite di Anna Falchi e Beppe Convertini a C’è tempo per… in onda tra poco su Rai1. Ancora una volta l’attore pugliese si troverà a raccontare gli aneddoti della sua carriera ma, soprattutto, la storia della sua vita fatta di speranza, di amore e di tanti sacrifici. Nato ad Andria nel 1936 a Canosa, l’attore compie oggi 84 anni 68 dei quali vissuti al fianco dell’amata moglie Lucia con la quale è sposata da 58 anni dopo un fidanzamento lungo 10. Proprio lei è riuscita a tenere al guinzaglio l’attore che, nonostante il successo, è rimasto l’uomo alla mano che tutti conoscono, quel ragazzo pugliese partito con la sua valigia di cartone alla ricerca di successo trovandolo e rimanendo sulla cresta dell’onda per anni fino ad oggi.

LINO BANFI COMPIE GLI ANNI E TORNA IN TV DA ANNA FALCHI

Pasquale Zagaria, nato in una famiglia modesta con il sogno di diventare attore, è riuscito a costruire la sua carriera senza mai mettere da parte le sue origini e questo gli ha permesso di avere un matrimonio lungo e felice e una bella famiglia che si stringe sempre intorno a lui e alla moglie. Ora Lino Banfi non è solo un attore di successo ma è anche Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana ed è ambasciatore Unicef e Unesco. In occasione del suo compleanno sarà ospite in tv ma non potrà far a meno di parlare della sua Lucia, la donna che gli è rimasta accanto sempre e che adesso ha bisogno di lui per via dell’Alzheimer che l’ha colpita e di cui lui stesso ha spesso parlato: “Dimentica un po’ di cose, non ricorda. Ma poi è anche cosciente e presente” e al Corriere della Sera ha confidato: “Non mi arrendo. La seguono i medici migliori. Voglio arginare la malattia. Le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere”. Oggi a lui giungono i messaggi dei fan e anche quelli della figlia Rossana che scrive: “84 e sto. Auguri papà”.

Ecco il suo messaggio:

Visualizza questo post su Instagram 84 e sto. Auguri papà. Un post condiviso da Rosanna Banfi (@rosannabanfi) in data: 8 Lug 2020 alle ore 10:49 PDT





