Lino Banfi/ “Ho pregato insieme a Papa Francesco per la pace”

Lino Banfi a tutto tondo ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Il celebre attore comico ha parlato dell’amore con Lucia Lagrasta, della sua straordinaria carriera, ma anche del recente incontro con Papa Francesco. Ecco le sue parole nel salotto di Serena Bortone: «Abbiamo chiacchierato molto, ho cercato di farlo sorridere. Quando mi ha dato il libro, gli ho detto che noi attori siamo cialtroni e diciamo le bugie. E gli ho chiesto la dedica sul libro in modo che sembrassimo amici».

Nel corso del suo intervento a Oggi è un altro giorno, Lino Banfi ha voluto raccontare la grande umanità del pontfice, rivelando di aver raccontato qualche barzelletta e di aver fatto qualche gag: «Ero convinto di emozionarmi, ma lui mi ha trasmesso serenità, mi ha messo a mio agio e abbiamo chiacchierato. Io gli ho detto: “La devo fare sorridere, in un momento così brutto bisogna sorridere”. Ho fatto qualche battuta che lui ha gradito».

LINO BANFI SULL’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO

Lino Banfi ha spiegato di aver ricevuto grandi complimenti da Papa Francesco, rivelando il grande legame che prova nei confronti del santo padre: «Mi ha detto che sono il nonno d’Italia, che quello che faccio fa bene all’umanità. Sono rimasto spiazzato, ho pensato che fosse impossibile non voler bene a quella persona. Non solo per devozione: vedere l’occhio lucido del Papa è stata una gioia incredibile, mi stavo per commuovere anche io». Tornando sulla crisi in Ucraina, Lino Banfi ha ribadito il grande sconforto del Papa: «È triste davvero per quello che sta succedendo, parlava spesso dei bambini ucraini. Io gli ho raccontato alcune barzellette per farlo sorridere».

