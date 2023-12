Lino Banfi: “I miei genitori mi volevano prete”/ “Un sacerdote mi indicò la mia vera vocazione”

Lino Banfi, rivelazione spiazzante sul suo passato: “Dovevo farmi prete”

Terminata prima del previsto la sua esperienza a Ballando con le stelle, Lino Banfi ha concesso una lunga intervista ad Avvenire dove ha parlato dell’educazione fortemente cristiana che ha ricevuto in casa e della sua spiritualità che l’ha accompagnato per tutta la vita. E proprio ripercorrendo la sua vita l’attore pugliese ha rivelato che quando era un bambino i suoi genitori per lui volevano un futuro in sacerdozio: “Se avessi seguito le aspettative dei miei genitori, oggi forse sarei un prete”

Lino Banfi ha continuato così il suo racconto: “In famiglia ero l’unico dei figli a cui piaceva studiare e allora le possibilità di andare a scuola, parliamo di oltre 80 anni fa, non erano molte. Entrare in Seminario era una delle modalità per poter studiare. E nell’immaginario di quell’epoca avere un figlio sacerdote era un elemento di grande onore per la famiglia. L’alternativa era studiare legge per diventare avvocato e poi magari intraprendere la professione di notaio” Per questo motivo per Pasquale Zagaria, questo il nome all’anagrafe dell’attore, all’età di 8/9 anni entrò in seminario per diventare prete.

Lino Banfi e la rivelazione sulla sua carriera: “Un prete mi indicò la mia vera vocazione”

Durante l’intervista all’Avvenire Lino Banfi ha rivelato che i suoi genitori per lui sognavano un futuro in sacerdozio. Banfi, entrato in semiario, ha iniziato a studiare con piacere teologia e filosofia ed era pronto per seguire quella strada se, proprio un sacerdote, Don Francesco Fuzio non lo avesse dissuaso consigliandogli di dedicarsi ad un’altra sua passione. L’attore ha rivelato: “Fu proprio lui a dirmi che la mia vera vocazione era un’altra: quella di far ridere la gente”

L’incontro tra Lino Banfi e Don Francesco Funzio fu fondamentale per la vita e soprattutto la carriera dell’ex concorrente di Ballando con le stelle. L’attore pugliese seguì il consiglio del sacerdote e, sebbene all’inizio fu molto difficile emergere, nel tempo e grazie al suo talento Banfi è diventato un pilastro della comicità italiana mentre in anni più recenti grazie soprattutto alla fiction Un medico in famiglia è diventato il ‘Nonno d’Italia’. Nell’intervista Banfi ha concluso: “Quando ho iniziato a fare televisione e teatro e diventare un po’ famoso, in uno dei nostri incontri mi disse ‘visto che avevo ragione sulla tua vera vocazione?’. Posso dire che è stato per me una guida spirituale».











