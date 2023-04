Lino Banfi: “In casa ho un cartonato di Lucia”/ “Papa Francesco è un amico”

Lino Banfi è stato ospitato a Bella Ma assieme a sua figlia Rosanna, ed assieme hanno deciso di raccontare la loro vita familiare, ma anche quella lavorativa, intrecciata ma sempre nel rispetto del lavoro e dei talenti altrui, senza quelle raccomandazioni tipiche dello spettacolo. “Siete entrati nella storia di questo paese”, racconta Pierluigi Diaco, “con semplicità, onestà, sincerità e dolcezza”. “Ma anche con la tristezza”, sottolinea il comico, che “è venuta fuori dalla scomparsa di mia moglie“.

“È venuta fuori la verità”, ripete Lino Banfi, “del bene che vogliono a Lucia, tutte le persone che seguono questa cosa. Il Cardinale, il Papa che ma mandato quel messaggio…”. E proprio al rapporto con Papa Francesco è poi passata l’intervista, “da quanto ho capito mi vuole anche un po’ di bene. È nata una bella amicizia. Poi con mille pensieri che ha, si ricordò quel giorno e arrivò la lettera nel momento in cui stavamo salutavamo tutti e stavano per portare al funerale la bara”. Rimanendo in tema moglie, invece, Lino Banfi confessa che “in casa mia adesso ho due gigantografie cartonate, quella di mia moglie che era servita per una trasmissione, tutti i giorni ci salutiamo, e dall’altra avevo già Totò”.

La famiglia di Lino e Rossana Banfi

Assieme a Lino, in trasmissione era presente anche Rosanna Banfi, sua figlia, avuta proprio con Lucia, e che recentemente ha partecipato a Ballando con le stelle, al fianco di Simone Casula. “Gli voglio bene, ma veramente”, confessa a Diaco, “scambiamo messaggi in continuazione perché sta dall’altra parte del mondo”. A Ballando, in passato, partecipò anche Lino, con la figlia, per rendere proprio onore alla madre e moglie, che l’aveva voluto come “ultimo” desiderio.

“La famiglia è una fatica“, racconta Rossana Banfi, al fianco di Lino, raccontando i segreti per una famiglia unita, “ci vuole del tempo e bisogna lavorare assieme. Tempo, pazienza, buona volontà, anche i vaffanc*lo”. “Va lavorata sempre la famiglia”, le fa eco Lino, “io e Lucia per costruire bene questa casa, siamo venuti dalla terra e quindi non devi fare tanti sacrifici perché sei già abituato a zero e tutto quello che viene è di più”. Concludendo, cercando un modo per superare il dolore della perdita di una madre, la figlia di Lino Banfi, Rossana, racconta che “non si supera mai, la mamma è dentro di noi e non si può superare, rimane dentro. Il dolore va a scemare con il tempo, ma l’amore è una cosa che sta dentro di noi”.

