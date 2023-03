Lucia Zagaria, malattia e morte della moglie di Lino Banfi/ L’attore: “la vorrei come angelo custode”

Lucia Zagaria, la morte e il dolore di Lino Banfi

Lucia Zagaria è stata la moglie di Lino Banfi. Un grande amore che neppure la morte della donna ha interrotto. Proprio così, l’attore è stato legato alla sua amata Lucia per più di 60 anni costruendo una bellissima famiglia. Il 22 febbraio del 2023 la morte della donna è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche se da tempo combatteva contro una malattia. “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio” le parole della figlia Rosanna Banfi su Instagram con tanto di foto in bianco e nero della madre sorridente. La donna aveva 85 ed era sposata da più di 60 anni con Lino Banfi. Un amore suggellato anche dalla nascita di due figli: Rosanna e Walter.

Un grandissimo dolore per Lino Banfi che l’aveva sempre definita “la sua roccia”. La donna, malata da tempo di Alzheimer, è stata l’unico grande amore dell’attore: 10 anni di fidanzamento e 60 di matrimonio. Proprio Banfi l’ha ricordata con grande commozione nel salotto di Domenica In da Mara Venier: “se potete liberarla da lì, la vorrei come angelo custode. Lei ultimamente aveva bisogno della mia mano, io la voglio accanto”.

Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia Zagaria

Nonostante malattia di Lucia Zagaria Lino Banfi è rimasto sempre accanto alla moglie cercando sempre di aiutarla. Proprio l’attore parlando della malattia della moglie disse in una intervista: “non accetto che mia moglie non stia bene, soprattutto in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei” – sottolineando che la donna non lo riconosceva alcune volte. “Ma io non mi arrendo” – ha precisato l’attore pronto a tutto pur di starle accanto al punto da rivelare – “in questi giorni mi fa delle domande tipo ‘Perché non troviamo un sistema per morire insieme? Se muori prima tu, io non ce la faccio’… Abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, come quella di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che non hanno resistito molto lontani…”.

La donna c’è sempre stata per l’attore, anche agli inizi della carriera quando il successo era lontanissimo: “a 17 anni decisi di seguire una compagnia teatrale. Lucia rimase a Canosa. Ogni tanto ci scambiavamo una lettera. Lei mi mandava qualche soldo. Era parrucchiera e io avevo sempre bisogno di quattrini. A Milano facevo una vita miserabile”. Poi il successo, la ricchezza e la felicità che li ha portati a celebrare 50 anni di matrimonio con la benedizione di Papa Ratzinger.











