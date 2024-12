Lucia Zagaria è la moglie di Lino Banfi, il popolare attore e cabarettista italiano amatissimo da grandi e piccini. La vita sentimentale di Lino Banfi è stata legata a quella di Lucia Zagaria, la moglie e donna della sua vita con cui ha condiviso gioie e dolori. Una storia d’amore importante suggellata anche dalla nascita di due figli: Walter e Rosanna. La relazione tra i due è iniziata nei primi anni ’50 quando erano entrambi giovanissimi e per coronare il loro sogno d’amore hanno fatto la cosiddetta fuitina lasciando la loro terra natale. Un amore importante che ha visto la coppia sposarsi nel 1962: un matrimonio celebrato con pochissime persone, ma che è stato l’inizio di un meraviglioso rapporto che nemmeno la morte ha saputo spezzare.

La moglie di Lino Banfi, infatti, nel 2016 si è ammalata di l’Alzheimer, una terribile malattia degenerativa progressivamente invalidante che ha cambiato le loro vite. Proprio l’attore in diverse occasioni ha raccontato come la malattia della moglie abbia stravolto le loro vite, visto che Lucia ad un certo punto non riconosceva più lui né tantomeno i figli.

Lucia Zagaria, la morte e il ricordo del marito Lino Banfi e della figlia Rosanna Banfi

La morte di Lucia Zagaria è arrivata nella vita di Lino Banfi e dei figli Walter e Rosanna come un fulmine a ciel sereno, anche se da tempo la donna aveva cominciato a peggiorare il suo stato di salute. Il 1 marzo del 1962 Lucia si è spenta all’età di 85 anni lasciando un vuoto incolmabile nella vita di tutta la sua famiglia (e non solo). Proprio Lino Banfi, attore e personaggio televisivo di successo, in diverse occasioni ha raccontato come la morte della moglie sia stata qualcosa di terribile da cui non si è mai ripreso.

Alla moglie ha dedicato tantissimi messaggi d’amore e d’affetto come quando, in occasione dell’anniversario di morte, ha voluto ricordarla con parole di grande sensibilità.

”Ma come è già passato un anno? La finestra dello studio era aperta e quel rumore assordante dell’ambulanza che si avvicinava mi ha fatto automaticamente aumentare il volume della voce” – ha scritto l’attore che ha poi aggiunto – “Sto qua… vicino a te… dammi la mano!. Anche la figlia Rosanna Banfi ha ricordato l’amata mamma nel giorno dell’anniversario della sua morte postando una foto di loro due insieme: “Mi piace vederti così giovane e sorridente, il tuo sorriso non è mai cambiato. Mi manchi, anzi, “ci” manchi”.