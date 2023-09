Lino Banfi nel cast di Ballando con le stelle/ “A convincermi è stata mia moglie dall’Aldilà”

Banfi e il debutto a Ballando con le stelle: “Mi sono detto che è arrivato il momento”

Lino Banfi è entrato ufficialmente del cast di Ballando con le stelle, alla veneranda età di 87 anni. Ai microfoni de Il Giornale, spiega perchè ha accettato di ballare alla sua età: “Perchè la pausa fa 90” dice ironico: “Ma non ha ancora 90 anni” fa notare il giornalista; l’attore dunque replica: “Appunto. C’ho tre anni ancora. Sono ai tempi supplementari. Per cui mi sono detto che è arrivato il momento. Ma, state tranquilli, poi ci sono i rigori e ne voglio fare tanti pure di quelli.”

Sempre giocoso e ironico, Lino Banfi svela il vero motivo per cui ha accettato l’offerta di Milly Carlucci: “Precisiamo: a convincermi è stata mia moglie che nell’Aldilà ha cominciato a muoversi come un grande impresario, parla con il Padreeterno, parla con il San Pietro, parla con Totò. Mi ha mandato a dire che non ho molto tempo, e allora mi sono “incazzeto” e ho detto di sì a Milly“. Ed è proprio per la compianta moglie Lucia, scomparsa a febbraio, che dopo tanti rifiuti Banfi ha accettato: “Lei ogni anno, quando ancora stava bene, mi ripeteva: “E dai accuntintela a Milly“.

Banfi come si prepara a Ballando con le stelle: “Mai fatto ginnastica”

Ai microfoni de Il Giornale, Banfi svela come (non) si sta preparando alla sfida di Ballando con le stelle: “Boh, io non ho mai fatto ginnastica e non ho mai preso lezioni di danza. Facevo solo qualche stacchetto quando da giovane lavoravo nell’avanspettacolo. Mi daranno qualche massaggiatore o allenatore.”

Lino Banfi parla poi della sua salute: “Il neurologo del Campus bio-medico di Roma, Vincenzo di Lazzaro, che ha curato mia moglie (aveva l’Alzheimer) mi hanno detto che forse mi hanno fatto bene tutte le botte che mi sono dato in testa, mi sarò dato tremila schiaffetti, avranno rigenerato il cervello… le consiglio a tutti, con garbo però” conclude ironico.

