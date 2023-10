Lino Banfi piange per la moglie morta Lucia/ Confessione choc: “Ci ricasco ancora: parlo ma non c’è nessuno”

Lino Banfi regala emozioni a Ballando con le Stelle: nel suo ballo il ricordo della moglie Lucia

Lino Banfi si confessa dentro e fuori dal palco a Ballando con le Stelle 2023. Dedica emozionante alla moglie morta Lucia Zagaria, che l’attore pugliese non riesce a dimenticare perché la sua scomparsa è ancora troppo fresca. Emozioni sincere e spontanee sgorgano libere quando Lino Banfi si racconta davanti alle telecamere: “Tutti mi dicono se ho paura per l’età che ho, ottantasette anni, io dico sempre vediamo tra tre anni, a novanta… perché la paura fa novanta. Io sono ai tempi supplementari, Lucia è mancata da sette mesi e ci ricasco ancora…“, dice commosso.

Milly Carlucci: "A Ballando con le Stelle un cast amico del pubblico"/ Lino Banfi: "Non so fare niente!"

“So che sono cose puerili, ma ognuno ha il suo. E’ come strappare un pezzo di carne, il dolore ce l’ho. Lucia era agli sgoccioli, ci dicevamo ‘se muore prima uno l’altro che fa?'”, il ricordo doloroso di Banfi.

La perdita della moglie Lucia non dà pace all’attore pugliese: “Mi hanno strappato un pezzo di carne”

Anche in pista da ballo Lino Banfi emoziona, ma lo fa nuovamente mentre si racconta. ” ‘Amore mio come farò…’, ci dedicavamo questa canzone di Zarrillo”, rivela il comico pugliese. “Io dopo sette mesi ci casco ancora, con la poltrona vicina davanti la tv dico ‘vedi chi c’è’. Parlo ma non c’è nessuno…”, l’amara realtà di ‘nonno Libero’. “Eravamo la malattia, quando eravamo stanchi della nostra giornata ci trovavamo vicini, le nostre mani si incontravano. Non volevo arrivare al pietismo”, si scusa ancora commosso Lino Banfi.

Lino Banfi e Alessandra Tripoli, concorrenti Ballando con le stelle 2023/ Giuria avvisata:"Niente pietismi.."

“Ci conoscevamo da quando eravamo bambini e mi sento come mi avessero strappato un pezzo di pelle. Vi chiedo scusa….”, la chiusura struggente dell’attore pugliese. Emozioni forti a Ballando con le Stelle 2023, questa volta sono tutti d’accordo. Sfilza di 10 dalla giuria.

LEGGI ANCHE:

Lino Banfi e l'amore sconfinato per la moglie morta Lucia Zagaria/ "Mi sta preparando un posto nell'aldilà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA