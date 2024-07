Lino e Alessia, falò di confronto a Temptation island 2024?/ Lui stregato da Maika, lei perde la pazienza…

Situazione incandescente tra Lino e Alessia a Temptation Island 2024. La coppia, dopo aver catalizzato l’attenzione nel corso della prima puntata del programma, si appresta a movimentare le acque anche nella puntata in onda questa sera. Stando alle anticipazioni, infatti, Alessia sarà costretta a chiedere un altro falò di confronto, dopo il primo rifiuto del compagno. Esasperata dall’andamento della sua relazione, la ragazza metterà il fidanzato ad un bivio, spingendolo a compiere una scelta e valutare se al falò di confronto o meno.

Si preannuncia dunque una puntata infuocata per la bella napoletana e il suo fidanzato, il cui comportamento sta facendo molto discutere nel villaggio delle fidanzate. “Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca”, ha detto Alessia sconsolata prima di approdare nel reality show condotto di Filippo Bisciglia.

Attento Lino, Alessia ha già perso la pazienza: falò di confronto a Temptation Island 2024?

Un inizio non proprio incoraggiante per Lino e Alessia, con quest’ultima ormai troppo spesso abituata a fare i conti con le fantasiose ricostruzioni del fidanzato circa le sue presunte scappatelle. Quella che più ci ha incuriosito riguarderebbe la ragazza col suo stesso cognome spacciata per la cugina. In una sola puntata, così, Alessia e Lino ci hanno regalato parecchi argomenti su cui discutere, ma soprattutto hanno regalato spunti a non finire al popolo dei social, per meme, video e fotomontaggio ironici.

Dunque ora che la seconda puntata di Temptation Island 2024 è alle porte cresce la curiosità di capire quali evoluzioni prenderà il rapporto tra Alessia e Lino, soprattutto capire se lui accetterà la richiesta di confronto davanti al falò di confronto o, se, invece proseguirà il suo percorso nel villaggio dei fidanzati, magari approfondendo la conoscenza con qualche bella tentatrice. Un nome su tutti, in questo senso, è quello di Maika Randazzo, una delle tredici tentatrici dell’Is Morus Relais per la quale il concorrente sembra aver preso una sbandata.











