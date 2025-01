Lino Guanciale, la carriera dell’attore e la famiglia

Tra i protagonisti della puntata de L’appuntamento troveremo Lino Guanciale, il noto attore originario di Avezzano sarà di scena nel programma La confessione, dove sicuramente racconterà alcuni retroscena e curiosità riguardanti la sua carriera. L’attore, uno degli allievi prediletti del compianto Gigi Proietti, ha vissuto un successo davvero travolgente negli ultimi anni, partendo dal teatro e arrivando poi al cinema e sul piccolo schermo, con tantissimi progetti di grande successo che lo hanno fatto diventare ben presto uno dei volti delle fiction italiane più amati.

Riguardo al suo primo amore, il teatro, Lino Guanciale in passato ha ammesso: “Quando sono salito sul palcoscenico la prima volta ho sentito che nel silenzio della sala riuscivo comunicare con gli altri”. Un amore mai dimenticato, sbocciato grazie al maestro Gigi Proietti, che ha saputo consigliarlo e portarlo dalla parte giusta, lasciandogli in eredità tutti i suoi insegnamenti.

Lino Guanciale e la nascita del figlio Pietro: “Mi ha cambiato tutto”

Un amore viscerale dell’attore di Avezzano è indubbiamente quello per il figlio Pietro, visto che Lino Guanciale ha sempre rivelato di vivere un’esistenza nuova e speciale dopo la nascita del bimbo nato dalla storia d’amore con Antonella Liuzzi. Nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair, Lino Guanciale ha speso delle parole molto importanti nei confronti del figlio: “Da quando è arrivato Pietro, tutto gira in maniera diversa, sai che c’è un essere umano che avrà sempre la priorità, ed è bellissimo, è una rivoluzione che ci godiamo fino in fondo” le parole dell’attore abruzzese.

Riguardo alla distanza, che spesso si rivela una chimera visto che Lino Guanciale si ritrova fuori casa per lavoro, l’attore ha svelato di viverla nella maniera giusta: “E’ inevitabile soffrire, ma è giusto che sia così. Quando sei fuori di casa capisci che la distanza ti farà perdere qualcosa”.