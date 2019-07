Lino Guanciale/ Video: “Io e la mia fidanzata Antonella Liuzzi vittime di stalking”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, con l’attore che negli scorsi giorni ha pubblicato su Instagram una delle prime foto “private” con la nuova fidanzata. Dopo la rottura con Antonietta Bello, l’artista di Avezzano ha iniziato una nuova relazione con la figlia dell’ex senatore Piero Liuzzi ma non mancano le gatte da pelare. E proprio la foto che lo ritrae con la compagna ha attirato numerosi hater ma non solo: è lo stesso Lino Guanciale a rivelazione un fatto inedito della sua vita. «Io e Antonella stiamo subendo da qualche mese la pressione, prossima allo stalking, di alcuni account falsi che tentano di screditare me e di screditare lei», afferma Lino Guanciale senza troppi giri di parole in un video pubblicato sui social network: l’attore ha ringraziato i suoi fan per i like ed i commenti positivi, ma ha voluto anche raccontare quanto lui e Antonella stanno attraversando negli ultimi tempi…

LINO GUANCIALE, LA RIVELAZIONE CHOC SU INSTAGRAM

«Voi sapete quanto sia geloso del mio spazio più privato, discrezione fa parte del suo carattere. Sabato ho postato la foto di un bacio tra me e la mia compagna, un gesto di istinto», spiega Lino Guanciale, che ha tenuto a precisare in un secondo momento che rispetta tutti i commenti, anche quelli negativi, anche perchè «ognuno ha il diritto di pensare quello che vuole». «Quello che è inaccettabile sono gli insulti», ha aggiunto l’interprete della serie poliziesca-fantastica La porta rossa, spiegando di essere vittima insieme alla fidanzata di alcuni stalker sui social. E il suo obiettivo è quello di mandare un messaggio a tutti quelli che devono fare i conti con la stessa situazione: «Io ho spalle abbastanza larghe per potermi difendere, il pensiero va a chi queste spalle larghe non le ha spalle larghe come me». Episodi di bullismo e persecuzioni che «hanno delle ripercussioni reali», Lino Guanciale ha deciso di condividere questa sua brutta esperienza per lanciare un monito: non bisogna avere paura a chiedere aiuto a genitori, professori e polizia postale, «queste sono cose molto delicate» e vanno affrontate nel giusto modo. Qui di seguito il video





