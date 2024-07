Lino rifiuta 5 falò di confronto immediati chiesti da Alessia a Temptation Island 2024/ Imbarazzo e accuse

Lino convocato da Alessia a Temptation Island 2024 per cinque volte: lui rifiuta ogni volta!

Inizia col botto la quarta puntata di Temptation Island 2024. Alessia, di fronte alle immagini dei nuovi avvicinamenti del fidanzato Lino con la single Maika, decide di chiamare il terzo falò di confronto immediato. Lui, d’altronde, si sbilancia nei confronti della single, facendo intendere che vorrebbe stare con lei anche fuori: “Siamo il fuoco io e te, ti ci vedo fuori vicina a me, tu sei pazzerella, non ci annoieremo mai. Basta che ci guardiamo negli occhi e ci capiamo”.

Alessia, a sentire queste parole, ammette di non voler più al suo fianco un uomo come lui: “Mi fa schifo, senso. Per me come uomo non ha niente. Questa persona non la voglio più, io nella mia vita ho bisogno di un uomo e lui non lo è. Lui mi ha spenta, mi ha uccisa veramente. Voglio il falò di confronto ma giusto perché voglio tornare a casa. Le fa fuori queste porcate! Io non lo voglio più“.

Alessia disperata: video col cellulare di Filippo Bisciglia a Temptation Island 2024 per convocare Lino

Filippo Bisciglia annuncia la decisione di Alessia a Lino che però rifiuta la terza convocazione. La fidanzata è però decisa: “Io voglio andare a casa e non voglio stare più qui. Non lo voglio più”. Filippo torna da Lino una quarta e una quinta volta, ma la risposta è sempre no. L’imbarazzo è tangibile tra Filippo Bisciglia e le fidanzate e la disperazione di Alessia è tale che, su consiglio del conduttore, decide addirittura di convocarlo un’ultima volta attraverso un video fatto col cellulare di Bisciglia. Di fronte a questa ennesima e disperata ricerca, Lino, molto dispiaciuto, saluta la single Maika e si presenta al falò di confronto con la fidanzata Alessia. E le scintille si trasformano, tra i due, in un accesissimo fuoco.











