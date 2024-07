Temptation Island 2024, 4a puntata/ Diretta e coppie: falò anticipato, bacio per Raul e una tentatrice?

Temptation Island 2024: oggi in onda la quarta puntata

Giovedì 18 luglio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Temptation Island 2024 che, come svelano le anticipazioni, regalerà una quarta puntata ricca di lacrime, emozioni, colpi di scena, ansie e paure portando una coppia a confrontarsi con un falò anticipato. Le coppie attualmente presenti nel villaggio di Temptation Island 2024 sono quelle formate da Siria e Matteo, Lino e Alessia, Jenny e Tony, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Gaia e Luca e tutte stanno facendo i conti con rivelazioni inaspettati e desideri che poco si conciliano con un rapporto stabile.

Ex Uomini e Donne, Manuela Carriero: “Carlo Marini a Temptation Island 2024? Aspira al trono”/ “Con Martina…”

Nella scorsa puntata, Jenny è apparsa sempre più sicura di voler prendere le distanze da Tony dopo le dichiarazioni di quest’ultimo così come Alessia sempre più furiosa con Lino al punto da voler mettere subito un punto all’avventura nel villaggio. Non è andata meglio a Raul e Matteo che, di fronte agli atteggiamenti delle rispettive fidanzate Martina e Siria, non hanno trattenuto le lacrime e, questa sera, alcuni filmati saranno motivo di dure reazioni all’interno dei villaggi dei fidanzati e delle fidanzate.

Carlo Marini tronista di Uomini e Donne dopo Temptation Island 2024?/ Esplode il gossip sul suo ritorno

Raul e Martina: lui bacia una tentatrice?

Tra le coppie protagoniste della quarta puntata, come svelano le anticipazioni di Temptation Island 2024 ci sarà sicuramente quella formata da Raul e Martina con quest’ultima sempre più vicina al tentatore Carlo. Diversamente dalla scorsa puntata durante la quale Martina aveva espresso il desiderio di vedere un approccio da parte del fidanzato con le tentatrici, questa sera, riceverà un video che la lascerà senza parole. Raul, infatti, si avvicinerà ad una tentatrice e tra loro ci sarà anche un bacio anche se, dalle anticipazioni, non è chiaro se il bacio sarà sulle labbra o sulla guancia.

Temptation Island 2024, spoiler su tutte le coppie da Alessia Lino a Siria Matteo: lasciati o insieme?/ Rumor

Tuttavia, un filmato di Martina insieme al tentatore Carlo, farà letteralmente infuriare Raul la cui reazione, all’interno del villaggio, sarà davvero forte e darà vita a conseguenze importanti per la coppia.

Lino e Alessia: il falò di confronto si avvicina

Occhi puntati su Lino e Alessia nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2024 il cui percorso, all’interno del villaggio, come svelano le anticipazioni, potrebbe essere giunto quasi agli sgoccioli. Lino è sempre più vicino alla tentatrice Maika con cui ama trascorrere le sue giornate fantasticando anche su un eventuale futuro fuori dal villaggio. Alessia, sin dal primo filmato, ha avuto una reazione forte al punto da chiedere il falò di confronto che, però, è stato rifiutato più volte da Lino.

Nel corso della quarta puntata, Alessia, nel pinnettu e durante il falò con le altre fidanzate, riceverà altri filmati del fidanzato di fronte ai quali potrebbe mettere un punto definitivo alla storia: il momento del falò, dunque, è davvero vicino.

Matteo e Siria, Tony e Jenny: colpi di scena in arrivo?

Tra le coppie che, più di tutte, stanno attirando l’attenzione del pubblico di Temptation Island 2024 ci sono sicuramente quelle formate da Matteo e Siria, Tony e Jenny: nella prima coppia, ad avere dubbi sulla voglia di portare avanti la relazione è Siria che, dopo sette anni accanto al fidanzato e un dimagrimento importante, comincia a sentire l’esigenza di esplorare il mondo e fare nuove esperienze non nascondendo di avere dubbi anche sui sentimenti che prova per il fidanzato.

Nella coppia formata da Tony e Jenny, invece, quest’ultima ha trascorso le prime settimane nel villaggio guardando i filmati in cui il fidanzato ha ammesso di aver avuto una doppia vita. Cosa accadrà stasera? Matteo e Jenny si lasceranno andare facendo recapitare dei filmati ai rispettivi partner?











© RIPRODUZIONE RISERVATA