Linus / Party-picnic per famiglie, tra musica, sport e sostenibilità

Linus, “Oltre 20 artisti sui due palchi durante l’evento”

Linus, il direttore artistico di Radio Deejay, a Leggo racconta l’evento Party Like a Deejay, che si terrà sabato e domenica al parco Sempione di Milano. La direzione è stata affidata a lui stesso, volto di punta nella programmazione della radio. Numerosi ospiti saranno presenti sul palco dell’evento, ma non si limiterà solamente agli spettacoli musicali, offrendo intrattenimento a tutto tondo per le famiglie, dallo sport, ad un green lab, passando anche per i giochi per ragazzi.

Due palchi previsti, di cui uno solamente sabato sera all’Arena Civica, che vedranno l’esibizione, tra gli altri, di Blanco, Coez, Marracash, Ghali, Fabri Fibra, Irama, Cosmo e Sangiovanni. L’idea di base è quella di un enorme picnic, lungo due giorni, nel quale verranno articolati anche alcuni interventi sugli “argomenti che caratterizzano la radio”, assicura Linus. I deejay e i conduttori, infatti, saranno presenti all’evento e terrano parte delle loro trasmissioni proprio dal parco Sempione. L’ingresso sarà completamente gratuito, mentre lo spettacolo di sabato sera è già sold out.

Linus, “un pic-nic per famiglie”

Sempre all’intervista rilasciata a Leggo, il direttore artistico ha anche specificato che non si tratterà di un evento esclusivamente musicale, ma è previsto un programma piuttosto consistente tra sport e intrattenimento, un party completo, “o familiare”, anche se “fa un po’ antico”, scherza Linus. Sarà fondamentalmente come seguire due giornate di trasmissioni di Radio Deejay.

Al parco Sempione, durante il Party Like a Deejay, ci saranno alcune aree dedicate allo sport. Si potrà giocare a padel e basket, mentre per chi preferisce gli sport action ci sarà un’area dedicata a pumptrack, balance boarding e slackline. Ma troveranno anche il loro posto yoga, pilates e animal flow. Domenica, invece, ci sarà l’after run, ovvero una gara di corsa lunga 5 o 10 km. L’intrattenimento, invece, punta ad un pubblico familiare, come sottolinea Linus, e sarà curato da Cartoon Network. Infine, saranno previsti anche tre laboratori green, per sensibilizzare in merito all’ecologia e al rispetto ambientale. A tal proposito, sempre a Leggo, Linus assicura che le circa 100mila persone previste non rovineranno l’erba del parco Sempione, “abbiamo organizzato un controllo molto attento” per il rispetto nei confronti del luogo.

