Linus: “Lauro e Maneskin, troppa immagine e poco contenuto”/ “Blanco invece…”

Nell’intervista a Libero, Linus ha parlato anche degli artisti del panorama musicale attuale, lanciando una frecciata ad Achille Lauro e ai Maneskin: “Purtroppo sembra che l’immagine sia più importante dei contenuti e qualche volta lo è. Per esempio, Achille Lauro si è forse un po’ perso per strada perché ha dato più importanza alla confezione che non alla ricerca artistica. So che ora lui mi menerà, ma lo dico con grande affetto nei suoi confronti. Lo stesso vale per i Maneskin. Per ora il loro repertorio è fatto di alcune buone canzoni ma non hanno ancora dimostrato di sapere comporre un brano all’altezza della loro popolarità. Certo, sono ancora giovani, hanno tempo per crescere, a livello tecnico sono bravi e la loro presenza scenica è strepitosa, ma per durare nel tempo devi avere anche qualcosa di importante da dire”.

Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco "Mi ha tradita"/ "Per il dolore sono finita in ospedale"