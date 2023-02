L’iPhone 15 avrà la porta Usb type-c/ Apple anticipa di un anno l’introduzione

L’iPhone 15, in arrivo il prossimo settembre, avrà la porta usb. Ormai non ci sono più dubbi sulla presenza dell’inedito “accesso” visto che Apple intende anticipare di un anno la richiesta della Commissione Europea circa l’obbligatorietà di un’interfaccia universale per la ricarica dei dispositivi e il trasferimento dei dati. Come sottolineato dai colleghi di Wired, nelle ultime ore sono apparsi online delle foto vere e proprie che mostrano appunto la porta Usb sul prossimo Melafonino e a renderle pubbliche è stato il leaker UReddit che ha deciso di mostrare gli scatti attraverso la propria pagina Twitter.

Nella foto si nota appunto l’ingresso type-c posizionato al centro della parte inferiore del prossimo smartphone di casa Apple, di conseguenza lo slot per la ricarica della batteria resterà posizionato dove si trova attualmente, come del resto era prevedibile. Sempre negli scorsi giorni sono stati diffusi dei file cad che mostrano le dimensioni del prossimo iPhone 15 versione Pro, che dovrebbe avere delle cornici molto sottili e delle fotocamere sporgenti, così come del resto già visto negli ultimi modelli del dispositivo di casa Apple. A confermare la presenza della porta usb era stato lo scorso ottobre Greg Joswiak, vicepresidente marketing dell’azienda di Cupertino, parlando in occasione dell’incontro Tech Live del Wall Street Journal.

IPHONE 15 AVRA’ LA PORTA USB TYPE C E FOTOCAMERE ANCORA PIU’ SPORGENTI

L’obbligo del Parlamento Europeo scatterà dall’autunno del 2024 e riguarderà tutti i dispositivi tecnologici, non soltanto gli smartphone, quindi fotocamere, tablet, ereader e via discorrendo, fino a 100 watt. Ovviamente l’azienda più penalizzata in tal senso è stata la Apple, avendo la porta dedicata Lightning, decisamente apprezzata dagli utenti in quanto praticamente indistruttibile, ma visto che nel mondo il numero dei cellulari Android o comunque dei dispositivi con la porta usb type c è maggiore, si è appunto deciso di scegliere quest’ultimo come standard.

Un iPhone 15 che sarà quindi diverso rispetto al suo predecessore, a cominciare dal suddetto comparto grafico, che come mostrato dai file cad diffusi da Ian Zelbo su 9to5mac sarà ancora più sporgente rispetto agli ultimi modelli di iPhone. Si notano inoltre degli spigoli più accentuati nello chassis quanto nel vetro.











