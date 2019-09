Lisa Fusco, bocca “nuova” per i 40 anni/ Cristiano Malgioglio: “Pazza!”

Per essere ancor più bella, la “subrettina” Lisa Fosco — protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip – si rivolge al medico estetico Salvatore Artiano. “Per i miei quarant’anni mi sono regalata una bocca carnosa”, racconta a Nuovo. “Lo dico con orgoglio perché non ci vedo nulla di male e mi sento bene con me stessa. A tutte le donne dico di non aver timore di modificare il viso, purché non lo stravolgano e non perdano l’identità”. La campana racconta quando ha deciso di regalarsi la bocca nuova: “Quando ero nella casa del GF Vip, per lo stress mi è venuto l’herpes in quattro punti diversi sulla parte superiore della bocca. Ho continuato a truccarmi con la matita rossa per nasconderlo e il risultato non mi è dispiaciuto; anzi ho visto che le mie labbra erano diventate belle grandi e che questo cambiamento rendeva il mio viso più scavato. Quando sono guarita volevo ancora le mie labbra carnose, ma senza l’herpes”.

Lisa Fusco, per i 40 anni si è regalata una bocca “nuova”

Lisa Fusco si ritiene soddisfatta della sua nuova bocca. “Molto soddisfatta perché non ho una bocca a canotto, ma due labbra carnose molto naturali. Il dottor Artiano non ha usato il silicone ma l’acido ialuronico, che ha una durata di massimo otto mesi, per cui il mio non è un intervento invasivo. Non ho subito l’anestesia e in un quarto d’ora avevo già la bocca nuova”. Il suo fidanzato Marcello ha notato la differenza? “La prima volta che l’ho baciato non se ne è proprio accorto. Vuol dire che il dottore ha fatto le cose per bene”. Poi ha parlato anche di uno dei suoi più cari amici: “Che cosa ha detto della tua nuova immagine il mio amico Cristiano Malgioglio? Quando gli ho inviato le foto mi ha risposto: “Pazza!””. Per quanto riguarda i prossimi impegni televisivi invece rivela: “Aspetto una chiamata dalla Spagna per sapere se farò parte del cast del Grande Hermano vip, versione iberica del Grande fratello vip. Nel frattempo sarò tra i protagonisti della nuova edizione di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino”.

