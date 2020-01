Adriano Pappalardo è il leone?/ “Tutti me lo chiedono, ma…” (Cantante Mascherato)

Adriano Pappalardo è il leone de Il Cantante Mascherato di Raiuno? L’artista questa settimana sarà ospite nella terza puntata dello show campione di ascolti di Rai1 condotto da Milly Carlucci. In tanti continuano a chiedersi chi si nasconde dietro le sembianze del re della foresta che sin dalla prima puntata ha conquistato il pubblico televisivo e dei social. Il Leone, infatti, è uno dei personaggi più amati di questa prima edizione dello show di Rai1 e per buona parte del pubblico non ci sono dubbi: dietro la maschera si nasconde Albano. Durante l’ultima puntata, infatti, il pubblico in studio ha regalato una vera e propria ovazione al leone, con tanto di standing ovattino, e urlando a gran voce il nome di “Albano! Albano! Albano!”. Tante cose fanno pensare che dietro quella maschera possa esserci proprio il cantante di Cellino San Marco: dalla voce alle movenze fino alle fattezze della maschera, anche se un altro nome sta depistando il pubblico ed è quello di Adriano Pappalardo.

Adriano Pappalardo ospite a Il Cantante mascherato

Il nome di Adriano Pappalardo è spuntato tra le papabili celebrità che potrebbero nascondersi dietro la maschera del leone de Il cantante mascherato. In realtà oltre all’interprete di “Ricominciamo”, altri due nomi si fanno sempre più insistenti quando si parla della maschera del leone: quello di Albano e quello di Max Giusti. Intanto la padrona di casa Milly Carlucci ha pensato bene di giocare su questa cosa invitando tutti e tre gli artisti nella terza puntata dello show di Raiuno. Una scelta che potrebbe aiutare il pubblico a capire chi si nasconde davvero dietro la maschera del leone oppure a depistarlo nuovamente. Durante l’ultima puntata, infatti, il Leone ha interpreto proprio un brano di Albano Carrisi dal titolo “E’ la mia vita” cantandolo però una parte con la voce di Adriano Pappalardo e la seconda con la voce del cantante di Cellino San Marco. Una scelta sicuramente fatta dagli autori per attirare ancora di più l’attenzione del pubblico diviso come non mai sull’identità del re della foresta.

Adriano Pappalardo: “Il Leone? sta diventando il mio tormento”

Intanto Adriano Pappalardo, ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo, ha parlato proprio de Il cantante mascherato e della maschera del Leone. La Balivo senza tanti giri di parole gli ha chiesto del programma di Milly Carlucci, ma la risposta del cantante è stata davvero vaga: “Questa è una curiosità contagiosa! Vado a fare la spesa e me lo chiedono, vado in taxi e me lo chiedono, sta diventando il mio tormento eh no! Ma c’è anche Albano e Max Giusti! Sono un leone quando canto. Venerdì sera sintonizzatevi su Rai Uno, ci sarò io con Albano e Max Giusti e ci sarà qualche sorpresa“. Pappalardo ha fatto anche una gaffe chiamando il programma “Il Cantante in Maschera”: è stato un semplice errore oppure il cantante ha voluto sviare il pubblico?



