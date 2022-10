Lisa Giovagnoli, chi è la moglie di Adriano Pappalardo/ Vicine le nozze d’argento

Oggi é un altro giorno, le anticipazioni del 6 ottobre: tra gli ospiti, Adriano Pappalardo verso le nozze d’argento con Lisa Giovagnoli

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Oggi è un altro giorno, che, in data 6 ottobre 2022, vede Serena Bortone intervistare tra gli altri ospiti in studio Grazia Schiavo e Adriano Pappalardo, per il nuovo film in uscita Quasi orfano. Il nuovo appuntamento del talk condotto su Rai Uno a partire dalle 14:05 fino alle 16:05, infatti, riserverà uno spazio TV speciale agli attori interpreti della nuova pellicola filmografica nelle sale cinematografiche, Quasi orfano. Si tratta di un nuovo film che tra gli altri protagonisti nel cast di attori arruola attori del calibro di Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini e che esce in data odierna, una storia che parla di Valentino e Costanza che mettono in piedi un brand nel design. Il giovane ha talento ed emerge nel campo della Fashion da una situazione familiare complessa, che lo vede allontanarsi dal resto della famiglia, per poi fingersi orfano sin dall’infanzia, cambiando cognome, che in origine era Tarocco. Un nuovo traguardo raggiunto é il film al cinema per il cantante e attore ospite a Oggi è un altro giorno, Adriano Pappalardo, al cui successo é legato un amore indissolubile con Lisa Giovagnoli, e il loro matrimonio intanto si avvicina alle nozze d’argento.

Adriano Pappalardo, chi è?/ Moglie, carriera, la lite con Zequila e l'incidente

Lisa Giovagnoli e Adriano Pappalardo: un amore indissolubile

Non tutti sanno che Lisa Giovagnoli, moglie dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno e che da sempre mantiene un low profile tenendosi lontana dal mondo del gossip, conosceva per la prima volta colui che sarebbe diventato il marito nel 2010, dal parrucchiere. Così come rivelato da Lisa Giovagnoli a Vieni da me: “Ci siamo incontrati dal parrucchiere e Adriano era già famoso, era primo in classifica. Io lavoravo in un’agenzia di spettacoli, ma lui non mi stava simpatico. Notai comunque che aveva un fisico…“. La donna, agente di spettacolo, ha avuto un figlio dal cantante, Laerte, il quale è stato sposato dal 2004 al 2007 con la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli. Nel 2005 il giovane è diventato padre di Leon, unico nipote di Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli.

LEGGI ANCHE:

Biagio Izzo è Adriano Pappalardo a Tale e Quale Show/ Altra prova esilarante?Antonio Zequila e Adriano Pappalardo/ "Dopo lite di 15 anni fa potrebbero far pace"

© RIPRODUZIONE RISERVATA