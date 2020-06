Lisa Giovagnoli, mamma Laerte Pappalardo/ “Adriano non mi stava simpatico, poi…”

Pubblicità

Sono ore di apprensione per Lisa Giovagnoli, mamma di Laerte Pappalardo e moglie di Adriano Pappalardo. Una donna e una madre che, da anni, è accanto al marito con cui vive una splendida storia d’amore che dura da 48 anni (38 da fidanzati, 10 da sposati) e che è stato coronato dalla nascita di un figlio, Laerte a cui Lisa Giovanoli ha sempre dedicato tutta se stessa. Come tutte le madri, Lisa si è dedicata totalmente alla sua famiglia e in queste ore è particolarmente vicino al figlio colpito da un malore nelle scorse ore. Da parte di Lisa e di Adriano Pappalardo, in queste ore, c’è assoluto silenzio, ma in passato, la coppia ha spesso parlato dell’amore che li unisce ormai da tantissimi anni. Un amore che, tuttavia, non è nato da un colpo di fulmine come ha confessato la stessa Lisa a Vieni da me. “Ci siamo incontrati dal parrucchiere e Adriano era già famoso, era primo in classifica. Io lavoravo in un’agenzia di spettacoli, ma lui non mi stava simpatico. Notai comunque che aveva un fisico…“.

LISA GIOVAGNOLI E ADRIANO PAPPALARDO: LAERTE IL FRUTTO DI UN GRANDE AMORE

Laerte Pappalardo è il frutto del grande amore di Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli. Un amore con la a maiuscolache ha accompagnato per tutta la vita sia Lisa che Adriano che ha sempre trovato nella moglie il sostegno di cui aveva bisogno. “Quando uno raggiunge l’apice del successo non ti aspetti la caduta, e quando arriva non ci credi. Una donna mi è sempre stata vicina […] Questa donna è mia moglie. Mi ripeteva sempre: ‘Tu sei forte, tu sei tu. Non devi pensare se non ti pubblicano’. Riusciva ogni volta che cadevo a farmi rialzare”, aveva raccontato qualche tempo fa Pappalardo a Vieni da me. Insieme, Lisa e Adriano sono riusciti a formare una splendida famiglia con la nascita di Laerte che li ha resi poi nonni di Leon.



