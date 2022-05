L’isola dei famosi 2022, chi è eliminato tra Estefania, Roger, Gennaro e Luca?/ A rischio sono…

L’isola dei famosi 2022, uno tra Estefania Bernal, Luca Daffré, Gennaro Auletto e Roger Balduino rischia l’eliminazione

Estefania Bernal, Gennaro Auletto, Luca Daffrè e Roger Balduino sono i 4 concorrenti a L’isola dei famosi 2022 che ora si contendono un posto all’isola principale, in quanto finiti al televoto che decreta il rischio eliminazione per il meno favorito dal pubblico tv. Quando mancano ormai poche ore alla messa in onda della nuova puntata del gioco honduregno, che decreta l’eliminazione dall’isola principale e l’eventuale scelta di sostare a Playa Sgamada per una seconda chance -di restare in gioco fino al giorno dell’eliminazione effettiva- i sondaggi web indicano il nome di chi, tra i nominati a rischio, potrebbe essere il meno favorito al televoto e pertanto uscire dal gioco honduregno condotto da Ilary Blasi, con la collaborazione speciale degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Ebbene, stando ai risultati dei voti giunti dal pubblico ai sondaggi web mostrati da Biccy -sul papabile nuovo eliminato a L’isola dei famosi 2022- il pubblico potrebbero scegliere di salvare con un’alta percentuale di voti il veterano Roger Balduino e la new-entry Luca Daffré e al contempo sarebbe a rischio eliminazione, invece, uno tra la veterana Estefania Bernal e il nuovo arrivato Gennaro Auletto. Qualora dovesse decretarsi l’eliminazione di Estefania o Roger la coppia storica della sedicesima edizione de L’isola dei famosi in corso potrebbe dividersi definitivamente, dopo gli alti e bassi della loro lovestory made in Honduras che ha appassionato i telespettatori.

L’eliminato potrebbe sbarcare a Playa Sgamada

L’eliminato a L’isola dei famosi 2022, che verrà decretato al termine del televoto settimanale nella puntata del reality in onda in prima serata su Canale 5 -in data 23 maggio 2022- potrebbe aggiungersi al gruppo degli sgamadi a Playa Sgamada per sua scelta, concorrendo quindi per la vittoria del reality insieme a Licia Nunez, Fabrizia Santarelli, Blind e Mercedesz Henger. Chi sarà il meno favorito dal pubblico de L’isola dei famosi 2022? Non ci resta altro che attendere il nuovo appuntamento tv del reality, per scoprire quali sorti attenderanno i nominati al televoto settimanale del reality.

