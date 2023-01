L’isola dei famosi 2023, Can Yaman é l’inviato?/ Tra i concorrenti, Pamela Prati e..

Can Yaman ingaggiato nel cast de L’isola dei famosi 2023?

Mentre si attende la sua preannunciata ospitata TV a C’é posta per te nella puntata dell’8 gennaio 2023, Can Yaman é uno dei papabili protagonisti ingaggiati nel cast de L’isola dei famosi 2023. O almeno questo é stando alle ultime indiscrezioni ed anticipazioni TV riprese tra le pagine del primo numero datato 2023 di Nuovo TV. Il rotocalco di cronaca rosa, diretto da Riccardo Signoretti, fa sapere che per L’isola dei famosi 2023, prevista nella primavera 2023 di Canale 5, Ilary Blasi avrebbe cominciato a “corteggiare” Can Yaman, per l’ingaggio in un ruolo tv inedito per lui. A quanto pare la conduttrice TV sognerebbe di avere Can nel cast isolano come neo inviato in Honduras e nel caso in cui il divo turco si palesasse disponibile all’accordo subentrerebbe al posto di Alvin. Tuttavia, l’ingaggio del turco potrebbe rivelarsi un sogno irrealizzabile per il reality honduregno, a fronte della richiesta di un cachet stellare da parte del divo. A sgomitare con Can, per il posto di inviato, si direbbe gettonatissimo, intanto, l’ex Grande Fratello vip 4, Paolo Ciavarro. Chi la spunterà?

Francesca Chillemi, il defollow a Can Yaman é un caso social/ "Grata a lui, per..."

L’inviato storico Alvin, con la sostituzione dell’attore di fiction Mediaset di successo potrebbe passare all’upgrade al timone del reality. Questo nell’ipotesi in cui possa coprire le vesti di opinionista nello studio TV, sostituendosi all’uscente Nicola Savino e collaborando a stretto braccio con Ilary Blasi, la quale é fresca della separazione da Francesco Totti. Al fianco di Alvin potrebbe sedere nel medesimo ruolo, Vladimir Luxuria.

L'Isola dei Famosi 2023, Can Yaman nuovo inviato?/ Per Alvin ruolo di punta, i rumors

Tra i papabili concorrenti de L’isola dei famosi 2023…

E non mancano curiosità neanche per ciò che concerne la quota dei papabili concorrenti de L’isola dei famosi 2023. Come riprende la fonte degli spoiler TV, nelle vesti di naufraghi potrebbero confermarsi tra gli altri anche degli ex concorrenti del Grande Fratello vip.

“Sembrano già pronti a partire Alex Belli con la compagna Delia Duran – anticipa la fonte delle anticipazioni tv-, ma anche Loredana Lecciso con la figlia Jasmine”. Inoltre le trattative in corso di Mediaset per l’ingaggio nel cast dei concorrenti, tra le parti, vedrebbero quasi certi alcuni vip: “Pamela Prati che dovrebbe gareggiare con Marco Bellavia. Infine anche Alessia Macari e Dayane Mello”.

Can Yaman é l'attore più ricercato/ La classifica Instagram 2022-2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA