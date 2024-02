L’isola dei famosi 2024, Marina Suma é la prima concorrente ufficiale/ L’anticipazione bomba!

L’isola dei famosi 2024: Marina Suma rischia al televoto tra i nominati del reality show

Marina Suma è una concorrente in gioco a L’isola dei Famosi 2024, e si prepara per lo switch da ex volto di Sapore di mare per il neonascente ruolo di naufraga al reality show honduregno.

Marina Suma è infatti il primo grande nome anticipato dei nuovi volti vip tra gli ingaggi nel cast de L’Isola dei Famosi 2024, che eccezionalmente sulle reti Mediaset TV e streaming non é previsto sotto la conduzione di Ilary Blasi, conduttrice uscente sostituita da una new entry. La nuova conduttrice del gioco honduregno é, a quanto pare, quindi, confermata con il nome della popolare attivista per i diritti rainbow, Vladimir Luxuria.

Ed é, inoltre, il portale web di informazione Fanpage.it a confermare tra le prime anticipazioni de L’isola dei famosi 2024 che l’attrice di Sapore di Mare e Sing Sing, Marina Suma, sia ufficialmente prevista nel cast dei protagonisti dell’edizione condotta da Vladimir Luxuria di L’isola dei famosi 2024.

Nel frattempo , inoltre, al di là del primo ingaggio certo nel cast di L’isola dei famosi 2024, che vedrebbe Marina Suma prima preannunciata concorrente naufraga prossima allo sbarco al reality show made in Honduras, si cercano dei concorrenti anche nel mondo LGBTQIA+ e nell’ambiente dei tiktoker.

Insomma, a quanto pare la diciottesima edizione del reality show made in Honduras avrebbe il primo volto televisivo garantito, vista l’anticipazione fornita dal portale web di informazione beninformato sulle novità targate L’isola dei famosi 2024. Nel frattempo, intanto, nell’attesa di scoprire ulteriori informazioni sul conto del programma d’intrattenimento made in Honduras, prossimamente in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, nel gioco di Grande fratello 2024 rischiano al televoto le nominate concorrenti più o meno popolari e note all’occhio pubblico, Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Olivieri.

