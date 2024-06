L’Isola dei Famosi 2025 non si farà?/ “Reality bocciato da ascolti e stampa, prossima edizione a rischio”

L’Isola dei Famosi 2025 non ci sarà? Il reality a rischio dopo gli ascolti dell’ultima edizione

L’Isola dei Famosi 2024 si è recentemente conclusa con la vittoria di Aras Senol, e già si parla dell’edizione 2025. Quella appena conclusa è stata caratterizzata da molti cambiamenti, a partire dalla conduttrice, Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi, gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e l’inviata Elenoire Casalegno. Cambiamenti che, a quanto pare, non sono serviti a dare nuova linfa e vigore al reality, che non ha ottenuto un grosso successo in quanto ad ascolti e critica.

Lo stesso Piersilvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset, in occasione della conferenza stampa per fare il bilancio di questa stagione televisiva della rete ha espresso giudizi non proprio positivi sull’Isola 2024: “L’Isola dei Famosi di quest’anno non è un’edizione particolarmente fortunata… Ci sono state cadute di stile…”, ha dichiarato.

L’Isola dei Famosi 2025 andrà in onda su un’altra rete?

È a fronte di questi dati, come sottolinea Alberto Dandolo nel settimanale Oggi, che si vocifera di un possibile stop per il reality. Insomma, l’Isola dei Famosi 2025 potrebbe non esserci. “Gli ascolti e la stampa hanno bocciato l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, crollata al 12% di share – si legge sul settimanale, che prosegue nella sua analisi – Numeri che hanno acceso lo scontro dietro le quinte tra i vertici Mediaset e la società di produzione Banijay. Il Biscione ha deciso di puntare con forza su Vlaimir Luxuria, 58, che fin dall’inizio non aveva convinto i detentori del format. A Mediaset, però, trovano riduttivo far cadere le responsabilità solo sulla conduttrice, assicurando che tutti gli altri aspetti sono stati gestiti, forse non nel migliore dei modi, da Banijay. Tensioni che potrebbero portare allo stop del reality nella prossima stagione”. L’ipotesi che viene tuttavia avanzata alla fine è che l’Isola dei Famosi lasci Mediaset e, nell’edizione 2025, approdi ad un’altra rete.











