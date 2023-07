L’Isola delle 30 Bare, Rai 2/ Anticipazioni prima puntata 7 luglio 2023: un video cambia la vita di Christine

L’Isola delle 30 Bare, anticipazioni prima puntata su Rai 2: la trama della miniserie

L’Isola delle 30 Bare, miniserie francese, andrà in onda su Rai 2 per tre settimane a partire da venerdì 7 luglio 2023. Si tratta dell’adattamento del romanzo omonimo del 1919 di Maurice Leblanc, che molti conoscono per essere l’autore dei racconti di Arsenio Lupin. L’Isola delle 30 Bare, trasmessa a febbraio 2022 in Francia su France 2, ha ottenuto dal pubblico un ottimo riscontro.

La ragazza e l'ufficiale/ Diretta e anticipazioni 7 luglio 2023: Sura teme di dare un dispiacere alla sorella

La protagonista della miniserie è Christine Vorski la cui vita cambia radicalmente quando riceve un video del suo parto sul telefono da un anonimo. Il video risale a 15 anni prima sull’isola bretone di Sarek, dove è cresciuta. Nel filmato arriva una verità inaspettata per la protagonista principale: il bambino nacque morto ma scopre che il decesso del figlio non fu accidentale ma è stato ucciso dalle ostetriche le tre sorelle Archignat.

Chicago PD 10/ Anticipazioni puntata 7 luglio 2023: Torres indaga sul suo quartiere

L’Isola delle 30 Bare, anticipazioni primo e secondo episodio

Andando contro la volontà del marito Christine decide di tornare sull’isola per scoprire la verità ma sul traghetto verso Sarek cade in acqua dopo essere stata avvelenata. Salvata e portata a riva, si risveglia sull’isola dove ritroverà vecchi amici. Il padre Henri vive, con la governante Marie e i suoi due figlie Paul e Lou, fuori dai paesi. Intanto Christine inizia a indagare ma il suo ritorno sembra far risvegliare la vecchia profezia delle 30 bare e in diversi iniziano a morire.

Nella prima puntata verrà introdotta la storia. Vedremo la reazione di Christine al video inviato dallo sconosciuto. La protagonista deciderà di tornare a Sarek dove arriverà nonostante l’avvelenamento. Nella seconda puntata il padre muore. Raphael arriva sull’isola per il funerale ed è geloso di Stephane, capo della polizia locale e vecchio amico di Christine, innamorato da sempre di sua moglie.

Attori Hollywood contro la tecnologia: "Recitiamo davanti a uno schermo vuoto"/ Emilia Clarke replica

© RIPRODUZIONE RISERVATA