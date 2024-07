L’Ispettore Coliandro 8: anticipazioni puntata 10 luglio 2024 (replica)/ La richiesta di aiuto di Thea

L’Ispettore Coliandro 8: oggi in replica la seconda puntata

Mercoledì 10 luglio 2024 torna in onda in prima serata su Rai 2, alle ore 21.20, la replica della seconda puntata dell’ottava stagione di una delle serie televisive più amate dal pubblico italiano, L’ispettore Coliandro. L’ispettore più pasticcione e divertente del piccolo schermo, interpretato ancora una volta da Giampaolo Morelli, dovrà affrontare nuovi casi complicati e risolvere misteri ricchi di colpi di scena, che lasceranno gli spettatori con il fiato sospeso.

Si rinnova, quindi, l’appuntamento con il personaggio nato dalla penna di Carlo Lucarelli, in attesa di una possibile nona stagione di cui i vertici Rai non hanno ancora confermato la realizzazione. Al cast storico composto da Giampaolo Morelli, Veronika Logan, Massimiliano Bruno e Paolo Sassanelli si uniscono, puntata dopo puntata, personaggi nuovi, come quello di Thea Zhara, interpretata dalla splendida Sabrina Impacciatore presente nella puntata in onda oggi.

Anticipazioni L’Ispettore Coliandro: le indagini per aiutare Thea

Nella puntata de L’Ispettore Coliandro 8, in onda questa sera, dal titolo “Intrigo maltese”, vedremo l’ispettore Coliandro alle prese con un nuovo caso davvero intricato. Infatti, mentre il protagonista è a cena con Borromini (Massimiliano Bruno), nota un hacker che aveva conosciuto anni prima, Cinno (Isparsa Lucarelli), senza però riuscire a catturarlo poiché l’uomo riesce a fuggire prendendo l’auto di una ragazza misteriosa. Proprio quest’ultima era stata costretta a fuggire dalla sua abitazione poiché qualcuno aveva posizionato un ordigno sotto la sua macchina. La donna si chiama Thea Zahra (Sabrina Impacciatore), una giornalista maltese firma di diverse inchieste scottanti.

A volere la sua morte due sicari un po’ particolari, conosciuti come Ciucciù (Giovanna Di Rauso) e Papalli (Denis Fasolo), assoldati da un imprenditore, Roman Kolas (Alessio Caruso), che aveva acquistato una fabbrica nella zona di Bologna, apparentemente per realizzare forniture mediche per i Paesi più poveri, ma in realtà per utilizzarla come copertura per il suo commercio di armi. Thea chiede aiuto a Coliandro affinché le permetta di concludere la sua inchiesta e denunciare quanto sta accadendo. Nonostante il protagonista inizialmente non sia d’accordo, finisce per accettare e iniziano a girovagare per Bologna, mentre Buffarini, Gamberini e Bertaccini scoprono i corpi senza vita dei due sicari, ammazzati dal loro stesso capo.

L’Ispettore Coliandro 8: dove siamo rimasti

Nella puntata precedente de L’Ispettore Coliandro 8, abbiamo visto il ritorno dell’Ispettore Coliandro preso dalla risoluzione di un caso particolarmente difficile, che vedeva al centro dei riflettori la figura di uno strano geometra. Le indagini avevano però dovuto subire un’interruzione poiché Coliandro e De Zan erano stati coinvolti in un grave incidente stradale, in particolare De Zan era finito in ospedale in coma. Proprio durante il suo ricovero, un personaggio misterioso aveva cercato di uccidere il poliziotto, per fortuna non riuscendo nel suo obiettivo.

Coliandro aveva così conosciuto la figlia di De Zan, Aurora, con cui era nata una particolare sintonia e che aveva preso il posto del padre al fianco del protagonista per scovare un super latitante di Cosa Nostra, conosciuto da tutti con il soprannome de “Il Fantasma”.

Nonostante i numerosi ostacoli, Coliandro era riuscito ancora una volta a portare a termine il suo caso, arrestando sia il malavitoso che l’uomo che aveva cercato di uccidere De Zan in ospedale.











