Lista Bucci sindaco, eletti Genova 2022/ Risultati Elezioni Comunali seggi preferenze

RISULTATI COMUNALI GENOVA 2022: LISTA BUCCI SINDACO PRIMO PARTITO

Marco Bucci è stato rieletto sindaco di Genova e la sua lista – Vince Genova-Bucci Sindaco – ottiene per il momento la “palma” di partito più votato delle Elezioni Comunali 2022: in attesa di conoscere il numero esatto di seggi e preferenze ottenute dalle varie liste sotto spoglio elettorale oggi pomeriggio, i risultati delle proiezioni su campioni importanti di dati reali danno un’immagine importante per l’andamento della coalizione di Centrodestra a Genova, capace di far rieleggere il sindaco uscente al suo secondo mandato.

"Mascherine, dal 15 giugno via ultime misure"/ Costa "Puntiamo a convivere col virus"

La lista composita tra Bucci Sindaco e Noi con l’Italia (Costa e Lupi) ottiene il 20% delle preferenze al primo turno, prima lista a Genova sconfiggendo dal Pd (18,9%) alla Lega (6,7%), passando per FdI (10,1%) e Liguria al Centro (8,1%). Saranno però i risultati definitivi, con l’esatta composizione dei voti per le varie liste, a comporre il prossimo Consiglio Comunale con i vari seggi e i consiglieri eletti per la lista Vince Genova-Bucci Sindaco: ripongono speranze concrete di entrarvi, in quanto primi candidati in lista, Piciocchi, Campora, Avvenente, Bettanini, Bisso, Borchi e Cantini. Risultati spoglio Genova – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

Vaiolo delle scimmie, Vaia “Mortalità zero”/ Costa “Italia pronta in caso di vaccini"

NOI CON L’ITALIA-VINCE GENOVA, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI GENOVA 2022

In attesa dei risultati finali e definitivi delle Elezioni Comunali Genova 2022, dove emergeranno anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, Noi con l’Italia punta ad ottenere risultati importanti nella coalizione a sostegno del sindaco uscente Marco Bucci.

Il partito di Maurizio Lupi e del sottosegretario alla Salute Andrea Costa (ligure doc) hanno inserito i propri candidati nella lista civica “Vince Genova-Bucci Sindaco”, gestita dal coordinatore Carmelo Cassibba. «Marco Bucci è una persona seria, capace, preparata, decisa. Una persona concreta, che a Genova ha saputo fare la differenza, come dovrebbero fare tutti i politici. Noi con l’Italia vuole tornare alla buona politica, quella fatta di competenza, valori, idee e serietà. Per questo sono molto contento che i nostri candidati, che saranno nella lista del sindaco, potranno dare un contributo alla sua, sicura, rielezione», ha detto il Presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi partecipando ad un comizio con Costa e Bucci in vista delle Elezioni Comunali 2022. Nella lista di candidati consiglieri alcuni nomi noti in città e nella politica nazionale (l’ex PD, Paolo Gozzi, l’ex portavoce del ministro Frattini, Tonino Bettanini, l’ex comandante del comando militare dell’esercito in Liguria, Gianfranco Francescon), in generale una pattuglia di 40 nomi con i quali la lista civica del sindaco uscente punta alla riconferma in Comune 5 anni dopo. Ecco l’elenco completo: Mauro Avvenente, Antonio Bettanini, Nicola Bisso, Ubaldo Emilio Borchi, Matteo Campora, Cristina Cantini, Carmelo Cassibba, Federica Casu, Giovanna Criserà, Rossana Cuneo, Luigi D’Alessandro, Francesca Dall’Acqua, Isabella Susanna De Martini, Antonio Donarumma, Davide Faltieri, Gianfranco Francescon, Paola Fraschini, Paola Gatti, Paolo Gozzi, Enzo Greco, Maurizio Gregorini, Barbara Grosso, Elena Manara, Graziella Marando, Salvatore Mazzei, Walter Melillo, Marvin Menini, Marco Mensi, Giorgio Micheletto, Tiziana Notarnicola, Pietro Piciocchi, Walter Pilloni, Gianluca Rondoni, Carlo Rosiello, Lorenza Rosso, Stefania Russo, Massimo Spadoni detto “Max”, Angiolo Veroli detto “Chicco”, Arianna Viscogliosi, Saba Wesser.

Costa: “Mascherine a scuola scelta politica”/ “Nuovo anno sia senza dispositivi”

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA BUCCI-LUPI ELEZIONI GENOVA 2017

Alle precedenti Elezioni Comunali a Genova, nella tornata di Amministrative 2017, il trionfo al secondo turno del candidato di Centrodestra Marco Bucci portò la maggioranza compatta al neo-sindaco in Consiglio Comunale.

Il 55,24% al ballottaggio, dopo il 38,8% del primo turno, portò 24 seggi al Centrodestra: di questi, 9 per Lega, 6 per Lista Civica Vince Genova, 5 per FI, 3 per FdI, 1 per Direzione Italia. La lista civica del sindaco eletto Marco Bucci aveva al suo interno già all’epoca alcuni candidati di Lupi-Noi con l’Italia. Tra defezioni e cambi lista, nel Consiglio Comunale che ha governato la città di Genova negli ultimi 5 anni i consiglieri di Vince Genova sono rimasti 4: la capogruppo Marta Brusoni, Carmelo Cassibba, Simone Ferrero, Vittorio Ottonello. «Cinque anni fa Bucci era un autorevole manager aziendale che voleva mettere a disposizione della città la propria competenza e decidemmo di fare una lista comune. In questi cinque anni Bucci è stato un esempio di buona politica da cui il centrodestra deve ripartire», ha commentato ancora Maurizio Lupi puntando a risultati ancora migliori per preferenze e seggi rispetto alle Comunali 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA