Risultati Elezioni Genova 2022/ Diretta Comunali: sondaggi, exit poll e proiezioni

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI GENOVA 2022: DIRETTA VOTO AMMINISTRATIVE E AFFLUENZA

Una sfida a due per ottenere la poltrona di sindaco, con un grande favorito alla vigilia: dalle Elezioni Comunali Genova 2022 le urne potrebbero già al primo turno far emergere un vincitore, con il sindaco uscente Marco Bucci davanti nei sondaggi pre-silenzio elettorale. Seggi aperti ieri domenica 12 giugno 2022 dalle 7 alle 23 nell’unico Election Day, comprendente anche il voto per i 5 Referendum popolari sulla Giustizia.

A differenza dalle ultime elezioni Amministrative di questi 2 anni, determinate dal voto spalmato su 2 giorni, si ritorna alle origini con le votazioni in un unica giornata: i risultati parziali arriveranno in diretta già dopo la chiusura delle urne con i primi exit poll sulle Comunali di Genova e degli altri 977 Comuni al voto. Per avere però i risultati, dati reali e proiezioni delle elezioni Comunali 2022 di Genova occorrerà attendere la giornata di oggi lunedì 13 giugno: lo spoglio delle Elezioni Comunali 2022 comincerà infatti alle ore 14. L’eventuale turno di ballottaggio è già stato fissato per domenica 26 giugno, sempre dalle ore 7 alle 23.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI GENOVA 2022: SFIDA BUCCI-DELLO STROLOGO, TUTTI I CANDIDATI

Dicevamo delle previsioni pre-voto, sono in tutto 7 i candidati alle Elezioni Comunali 2022 a Genova ma uno il vero “favorito” per conquistare la poltrona di sindaco in queste Amministrative 2022: il sindaco uscente Marco Bucci, sostenuto dal Centrodestra compatto con l’aggiunta di Psi e renziani, veniva dato davanti nei sondaggi pre-silenzio e addirittura con la possibilità di ottenere la vittoria al primo turno.

Vincitore alle Elezioni Comunali Genova 2017, il sindaco Marco Bucci nell’ottobre 2018 è stato nominato commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi, parzialmente crollato il 14 agosto 2018 nella tragedia più grande della storia di Genova. A differenza delle precedenti Elezioni Comunali, per il secondo mandato a Genova Marco Bucci può contare sull’inedito appoggio di Italia Viva-Renzi e del Nuovo Psi oltre ai “soliti” Fdi, Lega, Forza Italia, Udc. «Vinceremo al primo turno, ma i sondaggi positivi non bastano, devono diventare voti», ripete da giorni il sindaco uscente di Genova. Principale avversario è Ariel Dello Strologo, avvocato ed ex presidente della comunità ebraica di Genova: un civico appoggiato dalla coalizione progressista, contenente Pd-M5s-Sinistra Italiana-Demos-Possibile-Verdi. Ecco invece gli altri 5 candidati sindaco considerati più “outsider” alla sfida Bucci-Dello Strologo: Mattia Crucioli (ex M5s) oggi in Alternativa C’è; Antonella Marras con La sinistra insieme (Partito Comunista Italiano, Partito della Rifondazione Comunista e Sinistra Anticapitalista); Martino Manzano Olivieri con il Movimento 3V (no vax); Cinzia Ronzitti del Partito Comunista dei Lavoratori; Carlo Carpi, indipendente con Insieme per Genova.

GENOVA, RISULTATI ELEZIONI 2022: UN OCCHIO AI SONDAGGI

In attesa di vedere i primi risultati per le Elezioni Comunali 2022 a Genova, gli ultimi sondaggi utili – disponibili prima del silenzio elettorale imposto per legge – mostravano il sindaco uscente Marco Bucci come ancora grande favorito per la vittoria alle Amministrative 2022. I dati di YouTrend-Quorum per Telenord (sondaggio del 26 maggio) davano la coalizione di Bucci al 56,8% in crescita ulteriore rispetto ai sondaggi di inizio maggio: per Dello Strologo il 36,4% delle preferenze, per tutti gli altri invece dati ben al di sotto del 10%. L’ex M5s Crucioli al 2,9%, Marras all’1,5%, Ronzitti all’1,6%, Olivieri allo 0,2%, Carpi allo 0,1%.

RISULTATI ELEZIONI GENOVA 2022, COME ANDÒ NEL 2017?

Se sarà riconferma Bucci o vittoria a sorpresa di Dello Astrogalo occorrerà attendere i primi risultati delle Elezioni Comunali Genova 2022 nel pomeriggio di lunedì: la situazione di 5 anni fa vedeva uno scenario decisamente diverso in quanto il successo per il candidato del Centrodestra era tutt’altro che scontato.

Alle Amministrative 2017, al primo turno, Bucci ottenne il 38,8% contro il 33,39% del candidato di Centrosinistra Gianni Crivello: fuori dal ballottaggio rimasero così Pirondini (M5s) al 18%, Putti (Chiamami Genova) al 4,8%, Merella (Ge9Si Siamo Genova) all’1,86%, Cassimatis all’1,08%, Ronzitti (Pcl) allo 0,88%, Mori (Riscossa Italia) allo 0,63%, Arrighi (Popolo della Famiglia) 0,39%. Al secondo turno fu invece trionfo di Marco Bucci, eletto sindaco con il 55,24% contro il 44,76% del Centrosinistra: la coalizione vincente ottenne 24 seggi (9 Lega, 6 Vince Genova, 5 Forza Italia, 3 FdI, 1 Direzione Italia). All’opposizione invece andarono 9 seggi (6 Pd, 3 Crivello Sindaco).

