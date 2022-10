Listeria, gorgonzola di Eurospin ritirato/ Prodotto a marchio Pascoli italiani

Un altro prodotto alimentare è stato ritirato dagli scaffali per sospetta presenza di listeria, e precisamente il gorgonzola. Nel dettaglio, è stato tolto dal mercato il gorgonzola Dolce Dop a marchio Pascoli Italiani, venduto esclusivamente nei supermercati della catena Eurospin, store diffusi in tutta Italia. Dopo il caso dei wurstel, quindi dei tramezzini al salmone, e dei pancakes al cioccolato, ecco un nuovo allarme per la “possibile presenza di listeria monocytogenes”. Come sempre la notizia è stata data dal Ministero della salute, l’organo preposto a visionare sui prodotti che giungono sulle tavole degli italiani, e che attraverso un comunicato ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto venduto in confezione da 300 grammi nei negozi Eurospin, per “rischio microbiologico”.

Chiunque abbia acquisito il prodotto è meglio che non lo consumi in quanto la raccomandazione del ministero è “di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso”. Nel dettaglio, i prodotto che sono interessati dal richiamo sono quelli che fanno parte del lotto di produzione 218246252 prodotto dal caseificio Gelmini Carlo, con sede a Besate (Milano) in via Papa Giovanni XXIII, con data di scadenza o termine minimo di conservazione 8 novembre 2022. La non conformità microbiologica dello stesso gorgonzola, come detto sopra, deriverebbe dalla possibile presenza nel prodotto di listeria monocytogenes, ma non vi è la certezza che il noto batterio vi sia. In ogni caso, per evitare conseguenze spiacevoli, è bene riportare il prodotto in negozio per ottenere un rimborso o eventualmente buttarlo.

LISTERIA, GORGONZOLA EUROSPIN RITIRATO: IL PRECEDENTE CASO DEI PANCAKES

Come detto in apertura, sono stati diversi i prodotti che nelle ultime settimane sono stati ritirati dal mercato, per ultimo, i pancake al cioccolato del marchio Bernard Jarnoux Crepier, azienda con sede a Lamballe in Francia. Il ritiro in questo caso era avvenuto il 6 ottobre, ed aveva riguardato il lotto 256 dello stesso prodotto (venduto in confezione da 6) per “possibile presenza di listeria monocytogenes”.

Anche in questo caso, la raccomandazione agli acquirenti era stata quella “di non consumare il prodotto ma di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione”. La listeriosi, infezione da listeria, ha provocato la morte di cinque persone dal dicembre del 2021 ad oggi, tutti anziani affetti da altre patologie.

