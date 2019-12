Lite Antonella Elia e Taylor Mega da Chiambretti/ “Tu sei una pazza, vai rieducata!”

La lite tra Antonella Elia e Taylor Mega scoppiata a #CR4 La repubblica delle donne di Piero Chiambretti continua a far discutere anche a distanza di quasi una settimana. La Mega, infatti, questa settimana sarà ospite a Live – Non è la D’Urso nel momento “uno contro tutti” e tra le sfere si nasconderà proprio la Elia che aveva criticato con fermezza la giovane influencer soffermandosi in particolare sulla sua continua ostentazione del lato sessuale e fisico. La fumantina Antonella, infatti, senza girarci troppo intorno ha criticato sia Taylor Mega che la sorella Jade dicendo: “una bellezza così sfrontata è diseducativa. Siamo nel 2019 ma non vuol dire che dobbiamo essere tutte mign**e”. La Elia è stata la sola a criticare il comportamento della ex naufraga dell’Isola, a differenza delle altre ministre Francesca Barra, Ambra e Lory Del Santo che l’hanno difesa.

Antonella Elia contro Taylor Mega: “non interessa vedere il vostro cu**”

“Mi sento di fare la vecchia bacchettona perché non mandate il giusto messaggio ai vostri coetanei. Una bellezza così sfrontata è diseducativa. A me non interessa vedere il vostro cu** e le vostre tet**. Siamo nel 2019, ma non vuol dire che dobbiamo essere tutte mign**” con queste parole Antonella Elia ha dato il via ad un vero e proprio show durante l’ultima puntata di #CR4 La repubblica delle donne, il talk show di successo condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Rete4. La conduttrice e personaggio televisivo, infatti, non ci sta e ha voluto dire la sua circa l’immagine proposta al grande pubblico da Taylor Mega e la sorella Jade. La replica della ex di Flavio Britatore è stata immediata: “è stato un commento molto populista. E’ il classico esempio di una donna con pensieri misogini, mi stai offendendo. Sei una donna e dovresti stare dalla parte delle donne. Io combatto la violenza di genere ed è per colpa di quelle come te che esiste. Ti devi vergognare!”.

Taylor Mega accusa Antonella Elia: “è per colpa tua che c’è la violenza di genere in Italia”

Antonella Elia ha risposto alle parole – accuse di Taylor Mega facendo delle dovute precisazioni; in particolare la ex conduttrice de La ruota della fortuna ha precisato: “mignotta è una parola di uso comune. L’ho detto in modo generico. Certo voi rappresentate un po’ questo stereotipo della mignotta. Comunque io dalla parte vostra non ci sto”. La Mega allora letteralmente infuriata si è spinta oltre arrivando a parlare di violenza e accusando l’Elia: “è per colpa tua che c’è la violenza di genere in Italia, è per colpa tua che c’è questa mentalità”. Giustamente Antonella Elia ha replicato fermamente: “non ti permettere di dire questo! Tu sei una pazza! Stai attenta che è un tema molto delicato. Parli di violenza con le tette al vento. Tu sei una matta. Vai rieducata. Vai messa in collegio e rieducata. Ma come osi?! Ma siamo pazzi?! Vergognati a parlare di violenza contro le donne. Guarda che cavolo di messaggio dai”. Cosa succederà questa sera a Live – Non è la D’Urso?