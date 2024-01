Pier Silvio Berlusconi riconferma Bonolis: “Avanti un altro torna il prossimo anno”/ “Blasi rimane ma…”

Paolo Bonolis riconfermato ad Avanti un altro: la decisione di Pier Silvio

Nella giornata di oggi, Pier Silvio Berlusconi ha indetto una conferenza stampa per fare il punto sull’andamento Mediaset. L’amministratore delegato ha annunciato parecchie novità, tra chi è stato confermato al timone dei programmi e chi, invece, ha perso la poltrona.

“Non ho nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Paolo Bonolis (…). Paolo con noi ha fatto veramente tutto, sa benissimo che oggi più che mai siamo aperti a qualunque topo di contenuto. Se lui volesse fare una seconda serata ci metteremmo in condizione di farlo, idem per una prima serata. Il contratto ha una scadenza naturale ma vi devo dire che l’anno prossimo ci sarà una nuova edizione di Avanti un Altro (…) Siamo pronti a seguire il suo spirito innovativo” ha dichiarato l’amministratore delegato che ha, dunque, riconfermato il conduttore al timone del noto quiz show.

Pier Silvio Berlusconi su Chiambretti: “Per lui Mediaset sarà sempre casa”

Berlusconi ha poi confermato la volontà di Chiambretti di ritornare in Rai: “Ritengo che sia giusto faccia ciò che desidera fare. Penso che un ritorno in Rai possa avere un certo tipo di significato, legato al passato. Non la vivo come una questione di concorrenza. Piero sa che quando vuole Mediaset sarà sempre casa sua“.

La grande novità di Canale 5 è ciò che concerne L’Isola dei Famosi alla cui conduzione ci sarà Luxuria e non più Ilary Blasi che passerà al timone di Battiti Live. Per quanto riguarda lo show condotto da Maria De Filippi e Fabio Fazio in memoria di Costanzo, l’amministratore delegato ha aggiunto: “Siamo felicissimi di ospitarlo su Canale 5“. Pier Silvio, inoltre, ha anche smentito l’ingresso di Amadeus in Mediaset.

