Grande Fratello, Lorenzo Spolverato provoca Helena Prestes per farla squalificare? Spunta un video sul web

Dopo giorni di provocazioni e ripicche alla fine è scoppiata la lite Helena Prestes e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello ed in molti sui social sono convinti che si tratta di una precisa strategia del modello milanese per far perdere la pazienza alla modella milanese, portarla a farla sbottare e sperare che compia un altro gesto impulsivo e grave per farla squalificare dal reality. A conferma di tale teoria, infatti, c’è un video che circola sui social. Si tratta dunque di una vera e proprio strategia?

Nello specifico, infatti, su X circola un video in cui Lorenzo rivela alla sua fidanzata Shaila Gatta: “Aspetto giovedì” ha premesso per poi aggiungere. “se non esce cambio gioco con lei per buttarla fuori perché lei non si deve mettere contro di me, mai!”. E a dare conferma alle sue parole c’è anche il fatto che da giorni ha iniziato una serie di provocazioni che alla fine hanno prodotto i loro frutti, visto che è scoppiata una violenta discussione tra Helena e Lorenzo.

Lite Helena Prestes e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, lei sbotta: “Sei un maleducato”

Scendendo nel dettaglio, sembra infatti che mentre Helena stesse dormendo Lorenzo abbia sbattuto violentemente la porta del bagno svegliandola. La modella brasiliana a questo punto si è convinta che Spolverato lo abbia fatto apposta per infastidirla ed ha inveito contro di lui: “Lui ha chiuso ancora una volta la porta con forza, come sempre per provocare. Maleducata un ca**o! Lui è un cafone maleducato.” Spolverato da parte sua è partito al contrattacco: “Lui ha chiuso ancora una volta la porta con forza, come sempre per provocare. Maleducata un ca**o! Lui è un cafone maleducato.” Scoppiata un’accesa lite tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, mentre gli altri coinquilini della Casa più spiata d’Italia si dividono a favore dell’uno o dell’altra, sul web sono in molti a sostenere, soprattutto alla luce del video sopramenzionato che circola in queste ore, che Spolverato sta attuando una strategia per far sbroccare Helena e farla squalificare, sarà davvero così?