Lorenzo Spolverato e Helena Prestes: esplode la lite per una porta

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello dove una porta ha fatto esplodere Helena Prestes che si è scagliata contro Lorenzo Spolverato. Tutto è accaduto poco prima di cena. Mentre le telecamere riprendevano la cucina, dalla camera da letto si sono sentite le urla di Helena Prestes che si è scagliata contro Lorenzo Spolverato che, a suo dire, avrebbe chiuso la porta del bagno troppo forte. La modella ha aperto la porta, mentre Lorenzo era in bagno, e ha invertito contro di lui. “Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro“, ha urlato la Prestes mentre le telecamere riprendevano altro.

Successivamente, si è diretta verso la porta continuando a sbraitare. “Lui ha chiuso ancora una volta la porta con forza, come sempre per provocare. Maleducata un ca**o! Lui è un cafone maleducato, chiude e sbatte la porta del bagno con forza mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta. Io gli avevo già chiesto di non farlo ieri e lui continua. Maleducato che non è altro“. Giunto in cucina, poi, Spolverato è andato verso Helena accusandola di averlo aggredito verbalmente: “Ma cos’è che c’hai ancora, cosa vuoi? Sei una grande maleducata. Vergognati, ti devi solo vergognare. E ci siete voi testimoni, sono stato aggredito. No, no, sono stato aggredito da te!”

Lite Lorenzo-Helena: Alfonso e Zeudi confermano la versione di Spolverato

A cena, mentre Lorenzo era in confessionale, Helena ha continuato a parlare della lite confermando di aver urlato contro Lorenzo per farsi ascoltare. A confermare la versione di Lorenzo sono stati, poi, Alfonso e Zeudi che hanno raccontato l’accaduto a Javier che, durante il momento della lite, era in tugurio con Stefania e Pamela per una cena con i nuovi concorrenti.

Sia Alfonso che Zeudi hanno confermato che Helena ha sbottato dopo che Lorenzo aveva chiuso la porta del bagno. I due, inoltre, hanno spiegato che lei ha aperto la porta mentre Lorenzo era ancora in bagno inveendo contro di lui mentre Spolverato, rimasto calmo, si è seduto in attesa che finisse.

Perché continuate a censurare Helena per proteggerla? Ha già sbagliato più volte e continua a non controllarsi. Adesso basta veramente siamo stufi #grandefratello #shailenzo #morline #tommavi pic.twitter.com/JZHQQIm7gt — gferina (@gossippinaxoxo) January 29, 2025