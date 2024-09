Jessica Morlacchi contro Yulia Bruschi al Grande Fratello 2024: scatta il primo scontro per le nomination

Non solo primi flirt e amicizie nella Casa del Grande Fratello 2024, che dopo una sola settimana vede già la sua prima lite Jessica Morlacchi contro Yulia Bruschi. Tra le due non è scattato il feeling ed è l’ex cantante dei Gazosa a farlo notare, intuendo che a mandarla in nomination sia stata proprio l’imprenditrice e modella.

“Non c’è affinità, non c’è feeling, evidentemente a lei sta bene così, quindi ho smesso anch’io.”, ha ammesso Jessica in un confessionale, mostrato in Casa a tutti. Tornati in diretta, Signorini ha chiesto approfondimenti alla Morlacchi, che allora ha aggiunto: “Non mi piacciono le persone che si commuovono su una cosa che ti riguarda e poi non fanno un passo per parlare con te e conoscerti. Sono io che mi sono avvicinata a te nei primi giorni, tu non mi hai fatto una domanda!”

Cesara Buonamici critica Jessica Morlacchi in diretta al Grande Fratello 2024

Yulia Bruschi non è d’accordo, anzi risponde a Jessica Morlacchi, facendole notare che l’atteggiamento trovato dall’altra parte è lo stesso. D’altronde, Yulia trova dalla sua parte anche altri inquilini, come Luca Calvani, che la trova “molto costruita” e, dunque, poco veritiera negli atteggiamenti mostrati finora nella Casa del Grande Fratello. Ma le critiche per Jessica Morlacchi non sono finite qui perché, a gran sorpresa, ad ammonirla è stata anche Cesara Buonamici. L’opinionista confessa di aver trovato il suo atteggiamento nei confronti di Yulia sbagliato: “Ti ho trovata aggressiva”, dice alla Morlacchi, che appare in totale disaccordo con questa opinione.