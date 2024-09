Shaila Gatta, scatta il triangolo amoroso con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez al Grande Fratello 2024

C’è aria di triangolo amoroso nella Casa del Grande Fratello 2024 e a solo una settimana dall’inizio di questa edizione. I protagonisti? Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Entrambi dimostrano un interesse nei confronti della ballerina che, dal suo canto, rimane sulle sue, preferendo divertirsi con tutti. “Con lei c’è tanta complicità, tutto quello che sta succedendo tra noi è bello e profondo. Esteticamente può essere il mio tipo di ragazza, anche mentalmente. Forse ci stuzzichiamo ma io non riesco a capirla.” ha ammesso Lorenzo.

Lei, dal suo canto, di Lorenzo ha detto: “Ci capiamo, mi sento molto affine. Io non sono venuta qua a scoprire l’amore, se viene più avanti bene, con chi non lo so!”

Javier e Lorenzo, le dichiarazioni per Shaila: la sua risposta alle loro avances

Quando Alfonso Signorini ha cercato di approfondire il discorso con i diretti interessati, nel corso della terza diretta del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha dichiarato: “Shaila? Sono un po’ preso, un poco… Io mi sono trovato subito con un’attrazione mentale per lei. Esteticamente è bellissima, si mettono insieme queste cose… ci siamo poi cercati nei primi giorni, è stato bello… Mi sono creato un piccolo castello… Io ho deciso di darle tutta la libertà perché noi non siamo fidanzati.”

Come Lorenzo, anche Javier Martinez ha però manifestato un interesse per Shaila: “È una ragazza che mi incuriosisce molto. Con lei vorrei passarci del tempo insieme, più parlo con lei e più mi rendo conto che ho punti in comune importanti. Ho scoperto una persona che forse mi sta mettendo un po’ in difficoltà.” ha ammesso. Shaila, però, ha chiarito che, almeno al momento, il suo cuore è libero: non c’è qualcuno che l’ha conquistata e per cui potrebbe, ora, rinunciare alla sua libertà.