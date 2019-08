Lite Kiko Nalli-Ambra Lombardi: lei vuole rifarsi il seno/ No dell’ex marito di Tina

Un amore nato nella casa del Grande Fratello e coltivato anche dopo la fine del reality show condotto da Barbara D’Urso, ma ecco il primo campanello d’allarme: scoppia la lite tra Kiko Nalli e Ambra Lombardo. L’ex marito di Tina Cipollari e la bella professoressa siciliana hanno dato vita ad una vivace discussione su un tema molto delicato: la 33enne vorrebbe rifarsi il seno, passare ad una seconda taglia abbondante, ma lui non sembra essere molto d’accordo. Ambra ha raccontato il suo desiderio ai microfoni del settimanale Di Più, spiegando di voler cambiare «dentro e fuori»: «Ho iniziato a guardarmi allo specchio con più attenzione, a cercare di capire che cosa mi piacesse di più o di meno del mio fisico. Ho concluso che il mio seno, quasi inesistente, non mi piaceva. Lo volevo più grosso. Meno da ragazzina, più da femmina».

KIKO NALLI-AMBRA LOMBARDO, PRIMA LITE PER LA COPPIA

Nel corso dell’intervista a Di Più, Ambra Lombardo ha sottolineato che il compagno Kiko Nalli si è opposto a questa sua volontà di aumentare la taglia del seno: «Non l’ho ancora rifatto semplicemente perché Kiko non vuole. Quando ne abbiamo parlato per la prima volta, non mi aspettavo che mi dicesse di non farlo. Davo per scontato che avrebbe capito. Invece no, così abbiamo discusso. E discusso. E discusso ancora e ancora…». La professoressa siciliana avrebbe voluto rifarsi il seno già a settembre, ma la discussione di coppia sembra aver sospeso momentaneamente il suo progetto. Lite passeggera o primo campanello d’allarme? Atteso il primo commento dell’ex compagno di Tina. Ricordiamo che la coppia è stata accostata al programma Temptation Island Vip…

