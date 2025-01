Grande Fratello 2024, lite tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: lui sbotta lei entra in crisi

L’arrivo di un aereo per Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez ha creato qualche disguido di troppo con Tommaso Franchi. La giovane medico ha iniziato a pensare che lui si sia offeso, ci sia rimasto male, mentre lui al contrario si è detto sereno e tranquillo. E per questo tra i due è nata una discussione che ben presto si è trasformata in una vera è propria lite in cui sono volate parole grosse. “Ti sei fatta due domande sul perché ti mandano tutti questi aerei? Io me le faccio. Perché la settimana scorsa con Javier oggi con Alfonso?” ha tuonato in modo tendenzioso l’idraulico, ed ovviamente Mariavittoria Minghetti è sbotta ed ha chiesto chiarimenti: “Mi sembra una critica, sottintendi che nel mio comportamento c’è qualcosa di fraintendibile, vuol dire che anche tu consideri quello un comportamento sbagliato”.

Dopo la lite Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello non si sono rivolti la parola ma questa mattina Tommaso ha cercato un confronto ottenendo però un netto rifiuto da parte della 31enne: “Ora non è il momento, ti prego. Posso scegliere io quando affrontare una discussione?” E subito Mariavittoria è sbotta come un fiume in piena rimproverando al ragazzo: “Ormai decidi tutto tu, quando dobbiamo parlare, quando dobbiamo interagire, confrontarci o di quando dobbiamo o non dobbiamo stare a letto, di quando dobbiamo fare ogni cosa. Senti, ti prego basta. Guarda veramente, adesso non mi va di parlare basta.” Insomma, la frattura tra Mariavittoria e Tommaso sembra sempre più larga e definitiva. I due troveranno un modo per chiarirsi e ritrovare l’armonia?

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi in crisi al Grande Fratello 2024, lei: “Atteggiamenti non mi piacciono”

Durante la discussione con Mariavittoria Mighetti, Tommaso Franchi l’ha incalzata: “Guardami negli occhi! Ogni giorno mi chiedi aiuto e ora neghi. Non mi puoi trattare male o essere nervosa verso di me…mi hai detto ti amo fino ad oggi! Ecco, ti dà noia che io dica che mi hai detto ti amo. Perché te non vuoi far uscire queste cose, ma te mi dici ‘ti amo’ tutto il tempo. E sono l’unica persona a cui l’hai detto. Ti dà noia farlo vedere e farlo sapere”. La giovane medico, infine, si è sfogata con Shaila e Lorenzo rivelando loro di essere stanca ed esasperata dei comportamenti del giovane: “Ha detto una cosa che non mi è piaciuta, non ha ammesso la gelosia e ha fatto altro. Mi ha detto ‘no, per me sei perfetta, ma non per il pubblico! Evidentemente per loro non lo sei. Perché se ti arrivano aerei con altre persone lasci pensare che stai bene con quelle persone’.” E subito dopo ha aggiunto che l’ha accusata di farlo passare per irruento e geloso. In realtà l’idraulico più volte nelle scorse settimane è finito al centro di bufere per i suoi comportamenti e non per il modo in cui l’ha fatto passare Mariavittoria. Frasi pesanti, battutacce e gesti discutibili come quando l’ha afferrata per un braccio e rimproverata per un motivo futile.