Lite Mauro Corona-Bianca Berlinguer/ “Stai zitta una buona volta, gallina!”

Scoppia la lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. Nel corso della puntata di Cartabianca in onda questa sera su Rai 3, lo scrittore e la conduttrice del talk show hanno avuto un acceso diverbio per motivi decisamente futili. Nel corso del dialogo con Claudio Amendola, Corona ha voluto fare una precisazione rispetto a quanto sostenuto una settimana prima su un certo albergo: «L’altra puntata ho accennato all’albergo Posta Marcucci di Bagno Vignoni ed ho detto che era stato recuperato in brutte condizioni…». Repentino l’intervento di Bianca Berlinguer: «Non si può parlare di questo albergo perché è pubblicità e noi non possiamo fare pubblicità in televisione». Parole che hanno mandato su tutte le furie lo scrittore…

LITE MAURO CORONA-BIANCA BERLINGUER A CARTABIANCA

«Senta, Bianchina, se lei mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose, se no la mando in malora e me ne vado», la minaccia di Mauro Corona, ma Bianca Berlinguer è impassibile: «Non posso farle fare pubblicità ad alberghi». Qui esplode la rabbia di Corona: «Stia zitta una buona volta, gallina. Da stasera la sua trasmissione se la conduce da sola, gallina». Netta la replica della conduttrice: «Va bene, va bene. Se diventa maleducato e sgradevole… non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultando me che sto qui a condurre la trasmissione. Quindi gallina lo dice a chi lo vuole, ma non a me. Ci sono delle regole che anche lei deve rispettare, non si può fare pubblicità in tv per alcuni alberghi».





