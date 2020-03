Lite Mieli-Travaglio/ Video: “Stop gioco anticipazioni Governo”, “Ma cosa dici?”

Momenti di tensione quelli vissuti nella puntata di mercoledì di Otto e mezzo: vibrante lite tra Paolo Mieli e Marco Travaglio, tema di scontro la gestione della comunicazione del Governo sull’emergenza coronavirus. Negli ultimi giorni si è discusso molto sulla qualità di comunicazione delle autorità ai cittadini e non sono mancate le critiche al premier Conte ed al suo staff. Ospite di Lilli Gruber, Paolo Mieli ha commentato in maniera netta la serie di annunci del presidente del Consiglio: «Il gioco delle anticipazioni non mi piace, c’è qualcosa di torbido». Il premier «per la terza o quarta volta fa un annuncio a tarda sera preceduto da indiscrezioni che danno la rava e la fava», ha aggiunto la penna del Corriere della Sera, mandando su tutte le furie il direttore de Il Fatto Quotidiano…

LITE MIELI-TRAVAGLIO A OTTO E MEZZO: IL VIDEO

Paolo Mieli ha aggiunto che le comunicazioni sull’emergenza coronavirus sono cose molto delicate, suggerendo che è possibile fare annunci anche il mattino successivo. Come dicevamo, Marco Travaglio è andato su tutte le furie: «Ma cosa dici? Cosa stai dicendo?. Ma secondo te è come fare un uovo fare un decreto del presidente del Consiglio?». Incalzato dal direttore de Il Fatto Quotidiano, notoriamente molto vicino al Movimento 5 Stelle, Mieli ha tenuto a precisare che il gioco di cui parla è quello «delle anticipazioni per tutto il pomeriggio, poi di notte arriva la conferenza stampa». Netta la posizione di Travaglio: «Non c’è stata nessuna anticipazione. C’è stato semplicemente un numero spropositato di Regioni che ha chiesto una cosa, dopodiché avranno preso una decisione». Qui di seguito il video della lite:





