Lite Mihajlovic-Bonan/ Sinisa furioso col conduttore Sky: “Me ne vado, pubblicità..”

Sono state scintille in diretta tv dopo la sfida di Serie A Bologna-Parma, tra il tecnico dei rossoblu Sinisa Mihajlovic e Alessandro Bonan, conduttore Sky della trasmissione Calciomercato L’Originale. A un mese e mezzo dall’ultima lite che aveva visto protagonista l’allenatore di Vukovar e Fabio Caressa ecco dunque un nuovo battibecco, dove, senza sorpresa alcuna, proprio il tecnico serbo non ha risparmiato parole pesanti. Il fatto è ben noto: in occasione del posticipo del Bologna nella seconda giornata del campionato della Serie A, Bonan, conduttore de Calciomercato L’Originale è andato in onda anche con il post partita, anticipando il programma vero e proprio e dunque andando a collegarsi direttamente con il Dall’Ara e i suoi protagonisti, Sinisa Mihajlovic in primis. Il quale però non ha affatto gradito che il suo intervento fosse spezzettato da un’interruzione pubblicitaria: benché Bonan abbia comunque concesso al tecnico di esprimersi sia sulla prestazione dei giocatori del Bologna, sia di commentare la notizia della riscontrata positività al coronavirus di ben 14 membri del Genoa (tra staff, giocatori e dirigenza), la reazione del tecnico al lancio pubblicitario (non rinviabile) è stata ben dura.

LITE MIHAJLOVIC-BONAN: IL BOTTA E RISPOSTA TRA I DUE

Anzi possiamo dire che Mihalovic non ci ha pensato due volte a usare parole pesantissime in direzione di Francesco Bonan, che non appena ha annunciato il lancio pubblicitario, interrompendo il tecnico, si è visto rispondere in questo modo: “Ma come la pubblicità^ Mandala dopo ca**o! Io me ne vado!”. Il commentatore Sky ha dunque risposto in maniera molto piccata: “La pubblicità non posso farla dopo, se vuoi stabilire tu il palinsesto puoi venire, però non funziona in questo modo”. E subito è seguita la precisazione, per cui l’intervista nel post partita con Mihajlovic sarebbe continuata su un alto canale: “Comunque se mi fai terminare volevo dire che l’intervista prosegue su Sky Sport 24, semplicemente questo”. La risposta però non è comunque piaciuta all’allenatore del Bologna, che si è tolto l’auricolare e se ne a dato dalla zona mista.



