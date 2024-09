Uomini e Donne 2024: lite tra Mario Cusitore e Armando Incarnato, quest’ultimo scoppia a piangere

Lunedì 23 settembre 2024 a partire dalle 14.45 su Canale5 finalmente prenderà il via la nuova edizione di Uomini e Donne, in queste settimane si sono svolte le prime registrazioni ed anche questo pomeriggio tutti i protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi hanno registrato le nuove puntate che vedremo più avanti. A fornire come sempre delle anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e Donne 2024 è Lorenzo Pugnaloni che ha rivelato che nella registrazione di oggi c’è stata una nuova e pesante lite tra Mario e Armando.

Perché Raimondo Todaro lascia Amici 2024?/ Stefano Oradei potrebbe sostituirlo

Si è iniziato con il Trono Over e con un volto noto del parterre, Maura, ex dama di Gianluca, ritornata in trasmissione per corteggiare Mario Cusitore. Successivamente, però, il noto blogger e giornalista riporta che c’è stato un vero e proprio scontro tra Mario Cusitore ed un altro cavaliere del Trono Over, Armando Incarnato. I motivi non sono chiari ma stando alle anticipazioni su Uomini e Donne 2024/2025 sembra che ci sia stata una furibonda lite tra i due con Armando Incarnato che è addirittura scoppiato a piangere. Per il momento però non si conoscono maggiori dettagli sui motivi anche se è noto che tra i due uomini non scorre buon sangue.

Anticipazioni Uomini e Donne/ Torna Mario Cusitore, Francesca Sorrentino lascia? Martina contro tutti

Anticipazioni Uomini e Donne 2024, Armando attacca Mario: Maria De Filippi costretta a intervenire

Successivamente Lorenzo Pugnaloni ha fornito altre anticipazioni su Uomini e Donne 2024/2025 e sulla furibonda lite tra Armando Incarnato e Mario Cusitore. Il primo ha attaccato il secondo a quanto pare perché non crederebbe nella buonafede di Mario. Secondo lui quest’ultimo ha soltanto preso in giro la sua amica Ida Platano. Durante lo scontro però a sorpresa è intervenuta anche Maria De Filippi che ha preso le difese di Mario. La conduttrice ha perso la pazienza ed ha voluto precisare ad Armando che lui è nel parterre del Trono Over per conoscere le dame e non per attaccare in continuazione il rivale. Nel frattempo durante lo scontro Armando è scoppiato a piangere. Secondo alcune indiscrezioni non confermate e da prendere con la dovuta cautela l’uomo si è sciolto in lacrime, confessando di avere dei problemi fuori dal programma, riguardanti la sua situazione familiare.