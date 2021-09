Liv e Leone, figli Francesco Facchinetti/ Incidente per la piccola: “Grande spavento”

Francesco Facchinetti, ex dj e talent scout delle web star, ha avuto due figli da Wilma Helena Faissol, Liv e Leone, oggi rispettivamente di 5 e 7 anni. Nei giorni scorsi, la piccola Liv è rimasta vittima di un piccolo incidente domestico sbattendo la testa contro un tavolo: “Abbiamo preso tutti un grande spavento, soprattutto Leone”, ha scritto in seguito il babbo su Instagram. “Il piccolo Leo, appena ha visto la sua sorellina tutta piena di sangue in faccia, si è messo a piangere disperato. A quel punto Liv lo ha guardato negli occhi e gli ha detto: ‘Non piangere, non è colpa tua e non mi fa male'”.

Questo siparietto lo ha riempito d’orgoglio: è la dimostrazione che i suoi due bambini vanno d’accordo e si vogliono bene: “Questo amore infinito che c’è tra loro mi spiazza ogni giorno, grazie Dio per avermi donato una famiglia così”.

Sempre a proposito della figlia Liv, il manager ed ex cantante di Capitano Uncino ha condiviso una dedica che è anche un’esortazione rivolta proprio alla piccola di casa: “Forza Liv, un’altra cicatrice ti renderà più forte. Il papà ti ama alla follia”. Alla fine, per Liv, tutto si è risolto con un cerotto sotto l’occhio.

Francesco Facchinetti è papà di tre bambini: oltre che di Liv e Leone, infatti, si prende cura anche di Mia, la prima figlia nata dalla sua precedente relazione con Alessia Marcuzzi. Il loro rapporto, purtroppo, si è concluso a un anno dalla nascita della bambina, e nel 2014 Francesco si è legato a Wilma, la donna che attualmente è sua moglie (i due si sono sposati civilmente sempre nel 2014). Il vero nome di Liv è Lavinia Angelica Catherine, ed è nata nel 2016 due anni dopo rispetto al fratellino Leone.

