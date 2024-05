Live Nation, pronta causa Dipartimento di giustizia Usa/ Società ha violato le norme sulla concorrenza?

Il DOJ, dipartimento della giustizia degli Stati Uniti, è pronto a citare in causa Live Nation, nota società di intrattenimento che organizza eventi e maxi concerti, così come spiegato da numerose fonti nelle ultime ore, a cominciare dalle emittenti BBC e CBS.

La causa dovrebbe scattare già nella giornata di oggi, giovedì 23 maggio 2024, e i pubblici ministeri dovrebbero contestare le pratiche commerciali di quella che è la società madre di Ticketmaster, secondo quanto affermato da alcune fonti. La BBC sottolinea come in casi simili, quando il Dipartimento di giustizia persegue delle questioni legate alla concorrenza, può costringere un’azienda a cedere delle proprie attività o a cambiare il modo in cui la stessa opera, anche se al momento lo stesso DOJ si è rifiutato di commentare qualunque notizia. Non è ben chiaro quale sia la contestazione mossa, ma in ogni caso il governo federale sarà affiancato da numerosi procuratori generali di vari stati, così come fatto sapere dal Washington Post, il giornale che per primo ha riportato la notizia.

Stando a quanto specificato ancora dalla BBC, la causa del governo americano sosterrà che l’attività di Live Nation, che comprende l’organizzazione di concerti ma anche la vendita di biglietti e la proprietà di locali, abbia agito in maniera scorretta dal punto di vista concorrenziale, eliminando appunto le aziende concorrenti e indebolendo così la scelta dei consumatori, e tutto ciò ha contribuito a far alzare i prezzi dei biglietti dei vari eventi, tutte accuse che ovviamente vengono rimandate al mittente dalla stessa Live Nation.

La decisione di citare in causa l’azienda giunge dopo anni di indagine da parte della divisione antitrust del Dipartimento di Giustizia, tenendo conto che già nel 2022 CBS News sottolineò come lo stesso dipartimento del governo a stelle e strisce, stesse esaminando l’agenzia di ticket e la sua divisione Ticketmaster.

LIVE NATION, PRONTA CAUSA DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA: LA COSTITUZIONE DELL’AZIENDA E I DUBBI

La Live Nation Entertainment venne costituita 14 anni fa, nel 2010, a seguito della fusione del promotore di eventi con sede negli Stati Uniti Live Nation e la società di vendita e distribuzione dei biglietti Ticketmaster. Il dipartimento di giustizia approvò l’accordo nonostante vi fossero già delle preoccupazioni circa il fatto che si sarebbe venuta a creare una società di dimensioni notevoli che avrebbe potuto dominare l’industria dell’intrattenimento live.

A seguito della diffusione della notizia della possibile causa, le azioni di Live Nation, che è una società quotata in borsa, sono crollate del 6 per cento nelle contrattazioni after-hours di New York. Per correttezza di informazioni va specificato che Live Nation non è la prima azienda contro cui ha fatto causa il Dipartimento di Giustizia che in precedenza aveva puntato il dito contro altri due colossi come Google e Apple, sempre accusate di aver violato le leggi sulla concorrenza leale.











